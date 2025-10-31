Статический анализатор PVS-Studio интегрируется с Tron.ASOC

Результаты сканирования статического анализатора кода PVS-Studio теперь доступны в Tron.ASOC — платформе для оркестрации безопасности приложений.

Платформа предназначена для автоматизации безопасной разработки: Tron.ASOC помогает обнаруживать, анализировать и устранять уязвимости на этапах разработки и эксплуатации. Теперь результаты анализа PVS-Studio можно включать в единые DevSecOps-процессы, которые гибко описываются и автоматизируются в Tron.ASOC. Платформа позволяет назначать контроли качества с учётом данных статического анализа, отслеживать и управлять жизненным циклом уязвимостей, а также автоматизировать их обработку в рамках единого контура безопасной разработки. Задачей современной ASOC-платформы является помощь бизнесу в соблюдении требований регуляторов к стандартам безопасности. Интеграция с такими инструментами как PVS-Studio способствует этому.

«В текущих реалиях ASOC-платформы становятся незаменимыми инструментами на российском рынке. Поэтому мы считаем важным развивать интеграцию PVS-Studio с данным классом решений. Сотрудничество способствует формированию культуры РБПО в бизнес-процессах компаний, — отметил сооснователь компании «ПВС» Андрей Карпов. — Мы продолжим смотреть в сторону расширения сценариев и удобства работы PVS-Studio для пользователей».

«Интеграция с PVS-Studio — важный шаг в развитии экосистемы Tron.ASOC. Мы стремимся объединять лучшие инструменты анализа и оркестрации безопасности в едином пространстве, чтобы помочь компаниям выстраивать зрелые процессы безопасной разработки. PVS-Studio — одно из ключевых решений на российском рынке, и его поддержка усиливает возможности нашей платформы», — сказал сооснователь Ximi Data Михаил Тайнов, Tron.ASOC.

PVS-Studio создаётся с учётом положений ГОСТ 56939-2024, ГОСТ Р 71207-2024, а также «Методики выявления уязвимостей и недекларированных возможностей в программном обеспечении» от 25 декабря 2020 г. Это особенно актуально в условиях роста киберугроз и усиления нормативного контроля в области информационной безопасности.