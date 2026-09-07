Вышел PVS-Studio 8.00 с анализаторами Go, JavaScript и TypeScript

Статический анализатор кода PVS-Studio, решение для обеспечения качества, надежности и защищенности исходного кода представили мажорный релиз продукта, в котором анонсирована поддержка еще трех языков программирования.

Теперь инструмент статического анализа кода PVS-Studio ищет ошибки не только в коде на языках C, C++, C# и Java, но и в Go, JavaScript и TypeScript.

«Последние полгода мы активно занимались разработкой Go, JS и TS анализаторов. С добавлением новых языков мы полнее закрываем потребности веб-разработки — области, где качество и защищённость кода особенно важны. Была развернута программа раннего доступа, в рамках которой пользователи могли попробовать новые анализаторы до их официального релиза. Благодарим всех участников за помощь в улучшении новых инструментов», — сказал руководитель разработки статических анализаторов PVS-Studio Филипп Хандельянц.

Новые анализаторы интегрируются в IDE GoLand, WebStorm и PhpStorm — их установка занимает несколько минут и не влияет на их производительность в процессе написания кода. Продукт также содержит инструментарий для внедрения новых анализаторов в процессы CI/CD (command-line утилиты), что позволяет запускать проверку кода автоматически. В первой редакции каждый из новых анализаторов содержит 41 диагностическое правило.

«В будущих релизах мы сфокусируемся на развитии SAST-возможностей продукта для поиска потенциальных уязвимостей. В первую очередь эта работа коснется Go и Java анализаторов, следом — JS и TS», — сказал Филипп Хандельянц.

1 сентября стартовала программа раннего доступа Atlas Server, платформы для автоматической проверки качества и безопасности исходного кода. Платформа централизованно собирает и хранит результаты анализа со всех проектов команды, позволяет отслеживать динамику качества кода и количество предупреждений во времени, размечать результаты анализа, а также распределять работу с найденными замечаниями между разработчиками и контролировать её. Таким образом, PVS-Studio получает собственное решение для постоянного мониторинга качества и безопасности кода на уровне всей организации — раньше для этого приходилось интегрироваться со сторонними платформами вроде SonarQube или DefectDojo.

PVS-Studio продолжает работу над поддержкой стандартов MISRA C 2023 и MISRA C++ 2023.

«Мы планомерно в течение года улучшали поддержку новых версий стандартов MISRA C 2023 и MISRA C++ 2023. На текущий момент PVS-Studio покрывает правила уровней Mandatory и Required: в MISRA C 2023 — на 85%, в MISRA C++ 2023 — на 36%. Также мы реализовали возможность генерировать отчеты MISRA Compliance для разных версий стандарта, а не только для MISRA C 2012, как было раньше. Кроме того, сейчас ведется активная работа над квалификационным пакетом для самого PVS-Studio согласно ГОСТ Р МЭК 61508 / ISO 26262 — он нужен для сертификации проектов, которые разрабатываются по этим стандартам. Квалифицируемой областью станет MISRA C 2023, а в перспективе — и MISRA C 2012», — отметил Филипп Хандельянц.

Также разработчики PVS-Studio расширили список поддерживаемых компиляторов, которыми собираются C и C++ проекты: kcc ARMv7 и TI C2000-CGT. Анализ кода, собираемого этими компиляторами, доступен режимах мониторинга/трассировки компиляции и на основе JSON Compilation Database.

Появилась поддержка плагина PVS-Studio для Qt Creator версий 20.x. Он позволяет запускать анализ, просматривать предупреждения и работать с кодом, не покидая привычную среду разработки. Прекращена поддержка плагина для версий Qt Creator 14.x.

«Мы стараемся обеспечивать обратную совместимость по поддержке последних версий плагинов для всех версий Qt Creator за последние два года с момента каждого релиза», — сказал Developer Advocate PVS-Studio Валерий Филатов.

PVS-Studio переходит на полноценное использование нового парсера C и C++ для анализа проектов на основе Unreal Engine. Он достаточно развился, чтобы стать парсером по умолчанию для таких проектов.

Также в релизе продолжается внедрение новой системы логирования, которая призвана упростить сбор информации о проблемах в работе анализаторов PVS-Studio. Расширенное логирование уже доступно для C, C++ и C# анализаторов для проектов на основе MSBuild (Visual Studio).