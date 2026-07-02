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Цифровизация Системное ПО
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В PVS-Studio теперь доступно раннее тестирование анализатора для TypeScript

Компания PVS-Studio, разработчик решения для обеспечения качества, надежности и защищенности исходного кода запустила открытое тестирование новых анализаторов кода (EAP). Об этом CNews сообщил представитель компании PVS-Studio.

В начале апреля в PVS-Studio стартовало тестирование анализаторов для JavaScript и Go, а позже была добавлена поддержка TypeScript. В настоящий момент запуск анализа в зависимости от выбранного языка возможен из CLI, VSCode, WebStorm, GoLand, а код анализируется несколькими десятками pattern-based правил.

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«Сейчас в приоритете обеспечение стабильности и корректности работы анализатора, — сказал руководитель направления разработки JS и TS Константин Волоховский. — Поэтому тестирование запускается на такой ранней стадии. Для обеспечения корректности результатов работы, в частности, используется unsound-стратегия статического анализа, уменьшающая количество шума в срабатываниях анализатора».

Early Access Program продлится до 15 июля, а в первой половине августа состоится релиз новых анализаторов с 40+ quality-диагностиками в каждом. После релиза анализаторы для JavaScript/TypeScript и Go будут активно развиваться, расширяя свои возможности через анализ потока данных, чтобы искать больше ошибок в приложении, а также находить уязвимости безопасности (SAST).

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