PVS-Studio запускает бета-тестирование статических анализаторов для JavaScript, TypeScript и Go

Компания PVS-Studio, разработчик решения для обеспечения качества, надежности и защищенности исходного кода, объявила о начале открытого тестирования новых статических анализаторов кода для JavaScript, TypeScript и Go. Об этом CNews сообщили представители PVS-Studio.

Сейчас инструмент работает на языках С, С++, С# и Java. Последние полгода команда PVS-Studio занималась поддержкой анализа новых языков.

«PVS-Studio для Go в первой версии будет содержать два десятка диагностических правил, CLI-версию и плагин для GoLand для удобного запуска из IDE. Немного позже появится поддержка анализа Go-проектов из VS Code», — сказал руководитель разработки Go-анализатора Артем Ровенский.

Что касается статического анализатора кода на JavaScript, то в нем также будет 20 диагностических правил, CLI-версия и плагин для WebStorm.

«Конечно, мы не могли обойти стороной и поддержку TypeScript. Версия анализатора с его поддержкой войдет в тестирование месяцем позже. Таким образом, одним анализатором можно будет проверять как JavaScript, так и TypeScript-проекты, включая совмещенные», — сказал руководитель направления разработки JavaScript и TypeScript Константин Волоховский.

Перед тем, как выпустить новый статический анализатор кода в релиз, необходимо протестировать корректность работы на реальных проектах: особое внимание будет уделено проверке стабильности, производительности и качеству анализа. Бета-тестирование анализаторов Go и JavaScript стартует 6 апреля. Оно продлится три-четыре месяца.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/