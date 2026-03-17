PVS-Studio запускает бета-тестирование статических анализаторов для JavaScript, TypeScript и Go

Компания PVS-Studio, разработчик решения для обеспечения качества, надежности и защищенности исходного кода, объявила о начале открытого тестирования новых статических анализаторов кода для JavaScript, TypeScript и Go. Об этом CNews сообщили представители PVS-Studio.

Сейчас инструмент работает на языках С, С++, С# и Java. Последние полгода команда PVS-Studio занималась поддержкой анализа новых языков.

«PVS-Studio для Go в первой версии будет содержать два десятка диагностических правил, CLI-версию и плагин для GoLand для удобного запуска из IDE. Немного позже появится поддержка анализа Go-проектов из VS Code», — сказал руководитель разработки Go-анализатора Артем Ровенский.

Что касается статического анализатора кода на JavaScript, то в нем также будет 20 диагностических правил, CLI-версия и плагин для WebStorm.

«Конечно, мы не могли обойти стороной и поддержку TypeScript. Версия анализатора с его поддержкой войдет в тестирование месяцем позже. Таким образом, одним анализатором можно будет проверять как JavaScript, так и TypeScript-проекты, включая совмещенные», — сказал руководитель направления разработки JavaScript и TypeScript Константин Волоховский.

Перед тем, как выпустить новый статический анализатор кода в релиз, необходимо протестировать корректность работы на реальных проектах: особое внимание будет уделено проверке стабильности, производительности и качеству анализа. Бета-тестирование анализаторов Go и JavaScript стартует 6 апреля. Оно продлится три-четыре месяца.