Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Статический анализатор PVS-Studio официально доступен в Astra Linux

«Группа Астра» и PVS-Studio объявили о начале технологического партнерства. В рамках соглашения статический анализатор кода PVS-Studio сертифицирован для работы в операционной системе Astra Linux.

Astra Linux — российская операционная система на базе ядра Linux, сертифицированная ФСТЭК, ФСБ и Минобороны России. ОС позволяет работать с конфиденциальной информацией и документами, содержащими государственную тайну. За годы развития платформа зарекомендовала себя как эффективное решение для импортозамещения Microsoft Windows в государственных органах, госкорпорациях, медицинских и образовательных учреждениях.

Статический анализ может выполняться не только в командной строке Astra Linux, но и в привычных средах разработки. Плагин PVS-Studio доступен для VS Code, IntelliJ Platform, Qt Creator и OpenIDE. В ближайшее время анализатор также получит поддержку новых языков программированияJavaScript, TypeScript и Go.

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений
Цифровизация

«Сотрудничество с PVS-Studio усиливает позиции Astra Linux как современной платформы для разработки. Мы видим запрос от профессионального сообщества на бесшовную интеграцию привычных инструментов. Теперь разработчики, работающие в защищённом контуре нашей операционной системы, могут использовать возможности статического анализа непосредственно в процессе написания кода — в VS Code или Qt Creator. Это не только повышает качество итогового продукта, но и оптимизирует ежедневные процессы разработки, позволяя выявлять уязвимости и ошибки на самых ранних этапах», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

«Операционную систему Astra Linux сегодня активно внедряют в самых разных сферах — от государственного управления до высшего образования, — отметил Андрей Карпов, директор по развитию бизнеса ПВС. — Интеграция PVS-Studio с Astra Linux делает статический анализ кода доступным для широкого круга разработчиков и открывает новые сценарии использования. Например, образовательные: теперь студентам, работающим в Astra Linux, не нужно переключаться между окнами — проверять код можно прямо в среде разработки с помощью плагина PVS-Studio. Важно и то, что Astra Linux — импортозамещенная операционная система. Поддерживая тренд на интеграцию с отечественными продуктами, PVS-Studio вносит вклад в развитие российской ИТ-культуры. Наши решения не просто усиливают друг друга, но и предлагают заказчикам по-настоящему комфортные условия работы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

«Яндекс» запустит беспилотное такси в России. Товарный знак уже регистрируют

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

В России создается стратосферный БПЛА-ретранслятор на солнечных батареях, способный заменить Starlink

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений

Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще