Компания PVS-Studio, разработчик статического анализатора кода для выявления ошибок и потенциальных уязвимостей, подтвердила совместимость своего продукта с российскими операционными системами «Альт». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

По результатам тестовых испытаний «ПВС» и «Базальт СПО» оформили сертификат совместимости № 0287/26 от 8 октября 2026 г. Документ подтверждает корректную работу PVS-Studio на операционных системах «Альт Рабочая станция» 11 и «Альт Сервер» 11 для платформы x86_64. Результаты испытаний, проведенных специалистами PVS-Studio, зафиксированы в двустороннем протоколе.

PVS-Studio — статический анализатор кода, предназначенный для обнаружения ошибок и потенциальных уязвимостей в программном обеспечении. Инструмент позволяет проверять исходный код без запуска программы и выявлять проблемы на ранних этапах разработки. PVS-Studio поддерживает анализ кода на C, C++, C#, Java, JavaScript, TypeScript и Go. Анализатор интегрируется со средами разработки, системами сборки и CI/CD-инструментами, позволяя включать статический анализ в существующие процессы разработки программного обеспечения.

«Для работы с ОС «Альт» не потребовалось вносить изменения в исходный код PVS-Studio. Для установки анализатора подошли готовые RPM-пакеты, которые также используются в других Linux-дистрибутивах, — сказал С++ разработчик PVS-Studio Тарас Шевченко. — PVS-Studio для Linux распространяется в нескольких форматах, включая пакеты RPM, DEB и архивы. Использование готового пакета позволяет устанавливать анализатор без отдельной адаптации его кода под ОС «Альт».

Совместимость с ОС «Альт» расширяет возможности разработчиков по контролю качества ПО: теперь пользователи системы могут интегрировать PVS-Studio в процесс разработки и выявлять потенциальные ошибки в исходном коде на ранних этапах.

«Альт Сервер» 11 — операционная система с сетевыми службами и сервисами для развертывания и поддержки корпоративной серверной инфраструктуры. На базе «Альт Сервера» можно развернуть «Альт Домен» — программный комплекс для управления компьютерами и пользователями. Входит в Единый реестр российских программ (№ 1541).

«Альт Рабочая станция» 11 — операционная система с графической средой GNOME для организации рабочих мест сотрудников компаний и частных пользователей. Она поддерживает современное оборудование и в комплекте ее поставки содержится большой набор офисных приложений. В «Альт Рабочая станция» включен корневой сертификат Минцифры России, позволяющий пользователям получить доступ к госинформсистемам и другим российским сайтам.