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ITD Group ShiftLeft Security Пайнап PineApp
Компания ShiftLeft Security образована в 2015 г. Входит в российскую группу компаний ITD Group. Основной вид деятельности компании ShiftLeft Security — разработка программного обеспечения. В штате ShiftLeft Security — команда разработчиков, инженеров и технических специалистов. Штаб-квартира находится Москве.
СОБЫТИЯ
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ITD Group и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 777 1
|Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
|Калемберг Ксения 6 6
|Евтихов Павел 1 1
|Андросова Александра - 4 1
|Гридякина Анна 1 1
|Кичко Дмитрий 69 1
|Шадаев Максут 1205 1
|Годунов Николай 16 1
|Мантуров Денис 125 1
|Старовойтов Дмитрий 46 1
|Смирнов Максим 65 1
|Смирнов Андрей 75 1
|Белостоцкий Сергей 17 1
|Легостаева Светлана 96 1
|Мартиросов Давид 123 1
|Ветров Михаил 17 1
|Скакунов Александр 29 1
|Кривошеев Дмитрий 3 1
|Махлин Дмитрий 119 1
|Устинов Михаил 7 1
|Семион Кирилл 51 1
|Хмельницкий Алексей 21 1
|Шакиров Гизар 2 1
|Бочаров Михаил 25 1
|Мартиросян Арсен 2 1
|Митина Ирина 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164284 5
|Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1065 1
|Украина 7903 1
|ЛНР - Луганская Народная Республика 199 1
|ДНР - Донецкая Народная Республика 228 1
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