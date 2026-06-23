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ITD Group ShiftLeft Security Пайнап PineApp

Компания ShiftLeft Security образована в 2015 г. Входит в российскую группу компаний ITD Group. Основной вид деятельности компании ShiftLeft Security — разработка программного обеспечения. В штате ShiftLeft Security — команда разработчиков, инженеров и технических специалистов. Штаб-квартира находится Москве.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.06.2026 «Единый ЦУПИС» внедрил платформу статического анализа безопасности кода Sastav 1
17.03.2026 Сбербанк импортозаместил инструмент статического анализа безопасности приложений в производственном конвейере 1
04.03.2025 Новый релиз SASTAV: переработанный интерфейс, гранулярность настроек сканирования и лицензирование под микросервисы 1
25.02.2025 Отрасль ожидает скорого возвращения Intel, Samsung, Dell и Cisco. Это поставит под угрозу развитие российского ИТ-рынка 1
04.12.2024 Статический анализатор кода SASTAV включен в реестр российского ПО 1
23.10.2024 Статический анализатор кода со встроенным искусственным интеллектом SASTAV от ITD Group сокращает время устранения уязвимостей в 8,5 раз 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

ITD Group и организации, системы, технологии, персоны:

ITD Group - International IT-Distribution Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 15 4
Фигура АйТи - Figura IT 5 1
Samsung Electronics 10983 1
SAP SE 5571 1
Dell EMC 5164 1
Cisco Systems 5348 1
Microsoft Corporation 25681 1
Intel Corporation 12765 1
IBM - International Business Machines Corp 9672 1
HP Inc. 5868 1
AMD - Advanced Micro Devices 4616 1
Oracle Corporation 7049 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 119 1
TrueConf - ТруКонф 449 1
Adobe Systems 1592 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Цифра ГК 159 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 541 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 357 1
SkyDNS - СкайДНС 44 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 116 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 142 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 51 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 188 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 415 1
ITG - ITglobal.com - Serverspace 70 1
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 86 1
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 66 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 85 1
TeamStorm - Тимшторм 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8720 1
Visa International 1989 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1926 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 94 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13604 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5585 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6497 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 777 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34255 5
Оцифровка - Digitization 5124 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21541 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35654 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7468 3
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 148 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5058 2
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FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5456 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25097 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6661 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 412 2
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12050 1
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8549 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13467 1
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 611 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9133 1
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6140 1
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Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 738 1
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4740 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 365 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Shift-Left Security Testing - КАИВ - каскадная ИИ-валидация дефектов кода 25 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2478 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1340 1
ITD Group - ShiftLeft Security - SASTAV - статический анализатор исходного кода 7 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5608 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1256 2
Oracle Java - язык программирования 3448 2
Linux OS 11407 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1595 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 665 1
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GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 216 1
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C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 393 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 127 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 553 1
Калемберг Ксения 6 6
Евтихов Павел 1 1
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Гридякина Анна 1 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6991 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12155 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3662 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26968 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 255 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 62 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57050 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52914 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33303 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6658 1
Bookmaker - bookie - turf accountant - Букмекер - букмекерская контора - тотализаторы - Центры учета перевода интерактивных ставок, ЦУПИС 40 1
Импортозамещение - параллельный импорт 607 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2492 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1387 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1328 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 18 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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