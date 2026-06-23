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Компания ShiftLeft Security образована в 2015 г. Входит в российскую группу компаний ITD Group. Основной вид деятельности компании ShiftLeft Security — разработка программного обеспечения. В штате ShiftLeft Security — команда разработчиков, инженеров и технических специалистов. Штаб-квартира находится Москве.