Разделы

ИТ в банках
|

«Диасофт» поможет банкам роботизировать бизнес-процессы по подготовке отчетности для Банка России

«Диасофт» поможет банкам роботизировать бизнес-процессы по подготовке отчетности для Банка России.

Подготовка обязательной отчетности, в том числе расчет нормативов банка, предполагает ряд стандартных, повторяющихся операций, которые требуют регулярного запуска отчетных форм и контроля их выполнения. Банки обязаны ежемесячно рассчитывать нормативы достаточности капитала и отправлять регулятору хорошо проверенные данные, для получения которых, как правило, пользователю необходимо перезапустить процесс и сверить информацию.

«Диасофт» предлагает сервис по настройке роботизированных цепочек бизнес-процессов (программных роботов), который поможет полностью автоматизировать построение отчетных форм в программных продуктах, входящих в состав платформ развития Digital Q.Consumer и Digital Q.Corporate. Эти платформы имеют встроенные механизмы учета объектов главной книги (счета, документы, клиенты, проводки) и типовой набор форм обязательной отчетности для сдачи регулятору. Роботизация бизнес-процессов по расчету нормативов и подготовке отчетности уже проведена в ряде финансовых организаций. Как показывает практика, реализация проекта по настройке программных роботов занимает в среднем две недели.

Черные лебеди в ИБ: как поймать и к чему готовиться?
Защита данных

Программные роботы бесперебойно, оперативно и безошибочно решают задачи автоматизации типовых операций по подготовке отчетности. В результате роботизации бизнес-процессов можно высвободить рабочее время сотрудников для решения более важных, профильных задач и значительно повысить операционную эффективность бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022

Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября

Market.CNews опубликовал рейтинг СЭД 2022

Гениальный маневр не удался. Антисанкционное приложение Сбербанка для iPhone изгнано из App Store. Оно продержалось 7 дней

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 27 сентября

Раис Ахкямов, ELMA365: «Внедрение СЭД позволяет снизить среднее время согласования договора с 27 до 5 рабочих дней»

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Electric Scooter ES Series 3: легкий электросамокат с большим запасом хода

Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы для дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Микробиологи нашли залежи микробной «темной материи» в лавовых пещерах — в ней тысячи неизвестных бактерий

Новая идея хранения энергии: городские высотки превращаются в батареи

В космосе найден источник нейтрино — ключ к загадке появления космических лучей
Показать еще