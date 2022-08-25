«Диасофт» поможет банкам роботизировать бизнес-процессы по подготовке отчетности для Банка России

«Диасофт» поможет банкам роботизировать бизнес-процессы по подготовке отчетности для Банка России.

Подготовка обязательной отчетности, в том числе расчет нормативов банка, предполагает ряд стандартных, повторяющихся операций, которые требуют регулярного запуска отчетных форм и контроля их выполнения. Банки обязаны ежемесячно рассчитывать нормативы достаточности капитала и отправлять регулятору хорошо проверенные данные, для получения которых, как правило, пользователю необходимо перезапустить процесс и сверить информацию.

«Диасофт» предлагает сервис по настройке роботизированных цепочек бизнес-процессов (программных роботов), который поможет полностью автоматизировать построение отчетных форм в программных продуктах, входящих в состав платформ развития Digital Q.Consumer и Digital Q.Corporate. Эти платформы имеют встроенные механизмы учета объектов главной книги (счета, документы, клиенты, проводки) и типовой набор форм обязательной отчетности для сдачи регулятору. Роботизация бизнес-процессов по расчету нормативов и подготовке отчетности уже проведена в ряде финансовых организаций. Как показывает практика, реализация проекта по настройке программных роботов занимает в среднем две недели.

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Программные роботы бесперебойно, оперативно и безошибочно решают задачи автоматизации типовых операций по подготовке отчетности. В результате роботизации бизнес-процессов можно высвободить рабочее время сотрудников для решения более важных, профильных задач и значительно повысить операционную эффективность бизнеса.