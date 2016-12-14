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Infor Sales Intelligence

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.12.2016 Infor начал поставки Infor Sales Intelligence для CRM 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Infor Sales Intelligence и организации, системы, технологии, персоны:

Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 2
Oracle Corporation 7074 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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