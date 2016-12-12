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Infor Document Management

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.12.2016 Infor представил улучшенное решение для мобильного оборудования 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Infor Document Management и организации, системы, технологии, персоны:

Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 2
Oracle Corporation 7074 1
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