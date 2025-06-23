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Самохин Андрей
УПОМИНАНИЯ
Самохин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 43 1
|1С 8532 1
|IFS - Industrial and Financial Systems 73 1
|Микротест 278 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 948 2
|Национальные приоритеты АНО 20 1
|Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
|ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 1
|МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 343 1
|Кошелева Светлана 1 1
|Черный Василий 5 1
|Максин Сергей 2 1
|Кожевникова Людмила 1 1
|Павлов Александр 93 1
|Малявина София 2 1
|Богданович Ирина 12 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150012 3
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3025 1
|Швеция - Королевство 3647 1
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