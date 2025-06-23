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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177333
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Самохин Андрей


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 Step Logic стал сервисным партнером «Аквариус» 1
16.06.2023 На ПМЭФ представлен рейтинг российских ИТ-компаний по упоминаемости в соцмедиа 1
11.12.2020 В России запустился сайт, посвященный современным героям городов 1
24.03.2005 УОМЗ: информационная система для оборонного машиностроения 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Самохин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 43 1
8532 1
IFS - Industrial and Financial Systems 73 1
Микротест 278 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 948 2
Национальные приоритеты АНО 20 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 343 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5567 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10862 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68758 2
Управление финансами - Financial management 621 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1320 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21048 1
Учет ТМЦ - Учет товарно-материальных ценностей - Материальный учет - Управление материальными ресурсами - Инвентаризация товаров и материалов - Material management 101 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53498 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 394 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4215 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3832 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7605 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6910 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32143 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2276 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11940 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2158 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4317 1
IFS Applications 39 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2337 1
Кошелева Светлана 1 1
Черный Василий 5 1
Максин Сергей 2 1
Кожевникова Людмила 1 1
Павлов Александр 93 1
Малявина София 2 1
Богданович Ирина 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 150012 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3025 1
Швеция - Королевство 3647 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9241 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5614 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6315 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11168 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1650 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5129 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3711 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49484 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52931 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6190 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3573 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1366 1
Quality of Life - Качество жизни 34 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6131 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2436 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3322 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367264, в очереди разбора - 750899.
Создано именных указателей - 177333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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