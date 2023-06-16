На ПМЭФ представлен рейтинг российских ИТ-компаний по упоминаемости в соцмедиа

Brand Analytics, ВЭБ.РФ и РФРИТ представили первый обзор присутствия крупнейших российских ИТ-компаний в соцмедиа.

Для составления рейтинга использовалась система Brand Analytics. С ее помощью были проанализированы упоминания в русскоязычных социальных медиа топ-50 участников рейтинга CNews100 «Крупнейшие ИТ-компании России 2021». За 2022 год рейтинг еще не публиковался.

Упоминаемость пользователями соцмедиа отражает положение бизнеса на рынке, активность и эффективность продвижения компании и ее продуктов.

Анализ обсуждений позволяет менеджерам оценить рыночную ситуацию, восприятие бренда и конкурентов, изучить свою аудиторию и ее интересы в контексте продуктов компании, определить наиболее релевантные каналы для продвижения.

«Задача РФРИТ не только предоставлять финансовые инструменты для развития перспективных отечественных ИТ-решений, но и популяризировать их. У нас есть конкурентоспособные российские продукты, по уровню и качеству сервиса не уступающее зарубежным. Программа маркетинга Фонда – быстрый и четкий инструмент, с помощью которого мы вместе с топовыми площадками обучаем компании настраивать свои маркетинговые процессы и сразу же даем грант на открутку рекламы. На эту программу мы видим большой запрос от ИТ-компаний», – отметил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.

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«К работе комиссии по продвижению российского ПО мы регулярно привлекаем экспертов, чтобы сделать программу ИТ-маркетинга ещё более эффективной. Такой обзор может помочь выявлять эффективные практики и масштабировать их, а также шире посмотреть на продвижение всего российского софта. Если этот продукт окажется полезным и востребованным, он может стать регулярным», - прокомментировал Андрей Самохин, главный управляющий директор ВЭБ.РФ, председатель комиссии РФРИТ по продвижению российского ПО.

Всего по программе продвижения ПО в сети Интернет одобрена уже 131 заявка на общую сумму возмещения ₽70 млн (80% от понесённых расходов). Следите за новостями программы в официальном канале РФРИТ и на сайте РФРИТ.

«Сегодня растут ИТ-услуги во всех своих проявлениях, растет интерес к ПО, внимание к разработке и производству аппаратного обеспечения. Мы считаем, что поддержка РФРИТ в вопросе продвижения ИТ-компаний – отличная полезная инициатива. В прошлом году наша компания тоже воспользовалась одной из мер поддержки Фонда – программой цифровизации МСП. Мы перевыполнили наши совместные планы, а инициатива дала возможность большому числу клиентов совершить цифровую трансформацию бизнеса. Спрос был огромный. Очень выверенные, точечные меры поддержки РФРИТ предлагает рынку за что огромное спасибо», – подчеркнул директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Чёрный: «Что можно сказать по результатам экспресс-исследования «Топ-20 самых обсуждаемых в соцмедиа ИТ-компаний»? Растущие тренды в инфополе – это все больше заслуга самих ИТ-продуктов, то есть – это органический рост, как следствие роста спроса на импортозамещение и на новые технологии. Есть гипотеза, что более активное и менее консервативное продвижение могло бы придать ускорение рынку и быстрее формировать спрос. Российские ИТ-продукты очень даже конкурентны, а вот в продвижении у ИТ-компаний есть большой резерв».