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Step Logic стал сервисным партнером «Аквариус»

Step Logic получил статус сервисного партнера компании «Аквариус» по телекоммуникационному оборудованию.

Статус сервисного партнера подтверждает опыт и компетенции Step Logic в поддержке и настройке сетевых решений «Аквариус», а также позволяет формировать оптимальный для заказчиков пакет услуг.

Для получения статуса команда Step Logic успешно прошла программу сертификации ACIP (Aquarius Certified Implementation Professional), запущенную производителем в начале года. Данная программа предназначена для инженеров, специализирующихся на монтаже, пусконаладке, модернизации и техническом сопровождении сетевых решений.

Помимо этого, компания создала полноценную учебно-техническую лабораторию, предназначенную для отработки реальных сервисных кейсов. Это позволило обеспечить высокий уровень подготовки специалистов и организовать оказание качественной технической поддержки в режиме 24/7.

«Наша компания более 25 лет сотрудничает с «Аквариус». Поэтому, когда в рамках партнерской программы производитель ввел статус сервисного партнера по телекоммуникационному направлению, мы получили его первыми в стране. Новый статус – важный шаг в укреплении нашей позиции на ИТ-рынке и расширении возможностей для заказчиков, – сказал Андрей Самохин, директор сервисного департамента Step Logic. – Сервисная поддержка сетевых решений – одна из наиболее востребованных услуг на рынке, а драйвером роста спроса является фокус на импортозамещение оборудования».

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Сервисный центр Step Logic имеет многолетний опыт технической поддержки и сопровождения сетей передачи данных, телекоммуникационного оборудования, систем защиты сетевого периметра для крупных заказчиков по всей стране, в числе которых банки и финансовые компании, промышленные холдинги и телеком-операторы.

«Мы высоко ценим партнеров, которые обладают высокопрофессиональной командой и при этом готовы осваивать новые направления бизнеса с нами», – сказала Светлана Кузина, директор по партнерскому бизнесу и дистрибьюции «Аквариус».

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