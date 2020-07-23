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В России началась «миграция» между ERP-системами SAP

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Бизнес в России готовится к прекращению поддержки пакета SAP Business Suite 7, куда входит популярная система SAP ERP 6.0. Произойдет это в конце 2027 года, но «прокачаться» лучше заранее. По данным IBA Group, многие компании уже переходят на более современную платформу – SAP S/4HANA.

Если годами работать в одной системе и не обновлять ее, она с каждым годом всё больше разрастается и всё сильнее устаревает. Если вовремя ничего не сделать, то возникнут сложности: где-то версия не будет соответствовать, где-то не получится запустить проверку или использовать модули. Система, которая устарела уже сегодня, через 7 лет устареет окончательно, а отказаться от нее всё равно придется, отмечают эксперты.

Они советуют потратить это время на знакомство с системой S/4HANA, которая будет актуальной минимум до конца 2040 года. Ее отличают высокая производительность, аналитика в режиме реального времени, возможности использования облачных решений и простой интерфейс.

Сейчас более 3500 пользователей работают в системах SAP S/4HANA, которые реализованы IBA Group в разных странах. Золотой сервисный партнер SAP обладает статусами SAP S/HANA и HANA Recognized Expertise.

При «миграции» платформ важно перенести все необходимые данные. Чем их меньше, тем все дешевле и быстрее. Поэтому специалисты советуют уже сейчас провести техническую оценку. Она покажет, сколько времени и ресурсов потребуется для перехода, как спланировать работу, какие возможны риски и новые возможности. А дальше можно решать: внедрять новую ERP сейчас, через год или 5 лет.

Техническая оценка стоит в десятки раз дешевле, чем сама «миграция». Оценка зависит от размера системы и занимает от 2 недель до 2-3 месяцев. На саму «миграцию» нужно от 3 до 7 месяцев в зависимости от размера компании. При этом в IBA выделяют 4 сценария – от нового внедрения до преобразования и трансформации.

«Перейти на S/4HANA как можно раньше стоит еще и для того, чтобы не возникало проблем с обновлениями и «миграцией» данных. Для некоторых компаний также актуален переход на ее облачную версию. Тем более что в ней доступны многие возможности для цифровой трансформации бизнеса», – отмечают в IBA Group.

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