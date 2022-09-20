«Алроса» автоматизировала процессы внутреннего аудита и управления рисками

«Диджитал дизайн» реализовала проект по внедрению ИТ-решения для автоматизации процессов внутреннего аудита, контроля и оценки рисков «Авакор» в ландшафт алмазодобывающей компании «Алроса». «Авакор» заменил сложную систему взаимоувязанных файлов MS Excel, не позволяющих в должной мере выстроить эффективное взаимодействие между подразделениями компании и обеспечить взаимозависимость рисков, контрольных процедур и аудиторских мероприятий.

«Алроса» ведет свою деятельность как в ряде регионов России, так и за ее пределами и объединяет более 30 тыс. специалистов. В целях соответствия нормам российского законодательства в сфере корпоративного управления, а также для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в компании представлены подразделения – управление внутреннего аудита, отдел риск-менеджмента и отдел внутреннего контроля и комплаенса.

Для повышения эффективности работы подразделений по направлениям риск-менеджмента, внутреннего контроля и аудита было принято решение внедрить единую специализированную систему. В результате открытого конкурса был выбран «Авакор», а исполнителем проекта стала компания «Диджитал дизайн». Предложенное и реализованное решение позволяет в значительной степени автоматизировать вспомогательные процессы внутреннего аудита (планирование, проведение и анализ итогов), риск-менеджмента (согласование паспортов рисков, проведение переоценки, документация случаев реализации рисков) и внутреннего контроля (документация контрольных процедур, планирование и подведение итогов тестирования). «Авакор» включает модули, которые обеспечивают интеграцию между данными процессами и поддерживают возможность применения риск-ориентированного подхода к аудиторским проектам.

В части автоматизации внутреннего аудита сотрудникам стали доступны следующие функции: планирование аудиторской деятельности; формирование и актуализация риск-ориентированной модели аудита; составление годового плана работ управления внутреннего аудита с учетом ресурсного планирования; проведение полного аудиторского цикла аудиторских мероприятий; формирование отчетности о выполнении плана работы и результатах деятельности (статистика по количеству, видам, трудозатратам, основные выводы и рекомендации, статус исполнения по ним); осуществление мониторинга исполнения плана корректирующих мероприятий: формирование и актуализация модели компетенций сотрудников управления внутреннего аудита.

В части автоматизации управления рисками реализованы следующие функции: идентификация рисков (формирование первичных паспортов); анализ рисков; оценка рисков (первичная, актуализация оценок, автоматизированная количественная оценка); управление реестром рисков (корпоративной базой рисков); разработка мероприятий по управлению рисками (формирование плана мероприятий/контрольных процедур); мониторинг; отчетность по исполнению мероприятий; отчетность о случаях реализации рисков/инцидентов; учет взаимосвязей факторов, рисков и последствий (с отображением в виде интерактивного отчета/диаграммы Галстук-бабочка, дерева связей); подготовка отчетности.

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В данный момент специалисты «Диджитал дизайн» осуществляют расширенную техническую поддержку внедренного решения.

Яна Ясакова, заместитель начальника управления внутреннего аудита АК «Алроса», отметила: «Авакор» обеспечил в нашей компании единое информационное пространство, объединяющее в себе структурированные массивы данных для интегрированной работы, а также стал единой системой планирования аудиторских процедур, оперативного отслеживания рисков/мероприятий. До этого у нас не было подобной системы, поэтому отсутствовала возможность выстраивания эффективного взаимодействия между подразделениями компании с учетом взаимозависимости рисков, контрольных процедур, аудиторских мероприятий. Уже сейчас можно отметить выгоды от внедрения системы, выраженные в повышении качества проведения аудитов/ проектов за счет применения единых стандартов и шаблонов, создания единого информационного пространства. Стоит отметить работу специалистов «Диджитал дизайн», которые проявили максимальное внимание к деталям, с высоким уровнем компетенций и вовлеченности в проект обеспечили внедрение системы. В рамках текущей поддержки на высоком уровне обеспечивают доработки системы с учетом наших инициатив в развитии функции».

Александр Калашников, начальник отдела риск-менеджмента АК «Алроса», сказал: «У нас очень сильно разнились подходы по работе с различными типами рисков и отсутствовала единая система организации информации. Проработка решения со стороны специалистов «Диджитал дизайн» позволила объединить все реестры рисков в едином месте хранения и структурировать бизнес-процессы по их актуализации. Данный функционал впервые прорабатывался на базе «Авакора», и мы довольны тем, как было выстроено взаимодействие с командой подрядчика. В дальнейшем мы планируем развивать и дорабатывать систему таким образом, чтобы и внешние пользователи (владельцы рисков) смогли включиться в процесс управления рисками в своих бизнес-процессах».