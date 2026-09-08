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Райтек Raytec Райтек ДТГ Райтек-информ Райтек-Технолоджис Райтек Промышленность
- «Райтек ДТГ» — системный интегратор для промышленности. Работает на российском рынке с 2013 года. Помимо головного офиса в Туле, компания имеет представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе и Екатеринбурге.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 10 дел, на cумму 15 400 352 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 21, упоминаний - 37
Райтек и организации, системы, технологии, персоны:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
|Вергазов Евгений 8 8
|Кулаев Антон 3 3
|Балков Дмитрий 3 2
|Власов Антон 2 2
|Кудряшов Виталий 2 2
|Макаров Роман 6 2
|Койнов Андрей 3 1
|Серов Дмитрий 3 1
|Скалецкий Егор 2 1
|Замаруев Владимир 43 1
|Пирогова Анна 1 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Нуралиев Борис 298 1
|Никифоров Николай 1139 1
|Андреев Владимир 101 1
|Голомолзин Анатолий 75 1
|Кузнецова Анна 16 1
|Николаев Александр 46 1
|Самородов Александр 14 1
|Ситников Сергей 79 1
|Чепакин Андрей 27 1
|Мардер Наум 116 1
|Лашкина Елена 34 1
|Кудрявцев Владимир 24 1
|Рутенберг Дмитрий 23 1
|Тайнов Олег 20 1
|Монахов Сергей 14 1
|Гармонов Александр 3 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1282 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4023 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8643 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 1
|Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
Создано именных указателей - 200814.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
Создано именных указателей - 200814.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.