Райтек Raytec Райтек ДТГ Райтек-информ Райтек-Технолоджис Райтек Промышленность

«Райтек ДТГ» — системный интегратор для промышленности. Работает на российском рынке с 2013 года. Помимо головного офиса в Туле, компания имеет представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе и Екатеринбурге.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 10 дел, на cумму 15 400 352 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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