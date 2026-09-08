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Райтек Raytec Райтек ДТГ Райтек-информ Райтек-Технолоджис Райтек Промышленность

Райтек - Raytec - Райтек ДТГ - Райтек-информ - Райтек-Технолоджис - Райтек Промышленность

 

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Всего 10 дел, на cумму 15 400 352 ₽*

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в качестве истца (3) на сумму 194 000 ₽*
в качестве ответчика (7) на сумму 15 206 352 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.09.2026 «Райтек» разрабатывает ИИ-агента поддержки для пользователей «1С» 1
24.08.2026 «Райтек ДТГ» выделил промышленное направление в отдельную компанию 6
18.08.2026 «Райтек» разработал концепцию «Бережливое внедрение 1С:ERP» 1
30.06.2026 «Райтек ДТГ» выпустила новую версию системы оперативного планирования производства RaytecAPS 1
05.02.2025 «Райтек ДТГ» запустил программу тестирования ИИ-решения для автоматизации техподдержки 2
30.01.2025 «Райтек ДТГ» озвучил тренды в автоматизации производства на 2025 год 2
20.01.2025 «Райтек ДТГ» разработал ИИ-решение для оптимизации работы Service Desk 2
09.12.2024 «Райтек ДТГ» перевел китайский завод на российскую ERP 2
20.11.2024 «Райтек ДТГ» разработал свой первый ИИ-продукт, который сэкономит компаниям до полумиллиона рублей в месяц 2
28.10.2024 «Райтек ДТГ»: доля ИТ-специалистов в России к 2030 г. вырастет до 4,9% 2
24.10.2024 «Райтек ДТГ»: внедрение «1С:ERP» увеличивает прибыль для крупных предприятий на 8% 2
23.10.2024 «Райтек ДТГ»: новое решение поможет компаниям сократить затраты на содержание складов до 40% 2
23.09.2024 «Райтек ДТГ»: рынок отечественного ПО будет расти на 15% ежегодно 2
17.10.2023 Индустрия 4.0 на практике: разбираем кейсы 2
30.11.2022 Выручка поставщиков BPM-систем увеличилась более, чем на треть 1
22.11.2022 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на бизнес-форум 1С:ERP более 6 тыс. руководителей и специалистов из 10 стран 1
05.09.2013 ГКРЧ будет принимать решения о сроках продления лицензий на использование полос радиочастот 1
12.05.2010 Щеголев на «Связь-Экспокомм»: оплата услуг связи пойдет на развитие отечественных поставщиков 1
08.09.2009 Минкомсвязи предлагает вести понятие «отечественный производитель» 1
07.09.2009 Минкомсвязи подозревают в поддержке монополии на рынке WiMAX-оборудования 2
11.09.2007 Redwatch: камера с инфракрасным детектором движения 1

Публикаций - 21, упоминаний - 37

Райтек и организации, системы, технологии, персоны:

9645 9
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 4
SAP SE 5613 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3468 2
Proxim Wireless - TeraBeam 27 1
НефтеТрансСервис - UMNO.digital - Умные цифровые решения 11 1
ИнформИнвестГрупп 22 1
Guangdong BIG Climatic Manufacture Co - Nantou Branch 1 1
МегаФон 10861 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2152 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 142 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9532 1
Naumen - Наумен 758 1
Lenovo Motorola 3569 1
Docsvision - ДоксВижн 1061 1
1С-Рарус 985 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 299 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 258 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 565 1
СИНХ - Таттелеком 229 1
Comindware - Колловэар 207 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 1
Ростех - РТ-Информ 149 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 18 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 134 1
Ростех - Радиозавод 70 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 1
InfiNet Wireless - Инфинет 64 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 53 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 64 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб - МКФ - Москабель-Фуджикура 66 1
ИИ-Технологии 321 1
Nokia Alcatel-Lucent RT 13 1
KoderLine - Кодерлайн 6 1
РусГидро ИТ сервис 39 1
Альтоника ПК 16 1
АртАйТи - artIT 2 1
Северсталь ПАО - Severstal 635 2
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 2
Газпром метанол - Сибметахим - Сибирская метанольная химическая компания 2 1
Волжское пароходство - Волга-Флот - судоходная компания 12 1
Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 8 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
Калининградский янтарный комбинат 1 1
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 34 1
Татспиртпром - Алкоторг 15 1
Северсталь ПАО - Industrial.Market - Индастриал Маркет 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2103 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 121 1
Русагро Группа Компаний 386 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 381 1
Газпром нефть 737 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 296 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 299 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 372 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 158 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 30 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 43 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Водоканал МУП 12 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 205 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 141 1
Деловые Линии ГК 94 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 47 1
Stada 27 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 92 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 39 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 113 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 7 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 33 1
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 11 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 1
ВТБ Недвижимость 3 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13987 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 725 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6585 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3974 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2084 1
Федеральное казначейство России 1952 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 39 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 276 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26089 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36491 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54366 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26578 9
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9828 2
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CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8325 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4431 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1938 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3608 2
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HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 641 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2384 1
Маршрутизация - Routing 618 1
1С:ERP Управление предприятием 854 7
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 705 3
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 230 3
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 320 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2562 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 512 2
Microsoft 365 Copilot 257 2
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 76 2
1С:ЭПД 7 1
ITLand - 1С:PM Управление проектами 18 1
1С:Подпись 3 1
Dassault Systemes - Delmia 31 1
ТТК SDN - ТТК SD-WAN 2 1
Siemens Opcenter 14 1
Digital Design - АВАКОР 14 1
1С:PLM Управление жизненным циклом 3 1
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1С:TMS Логистика. Управление перевозками 6 1
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1С:MES - 1С:Оперативное управление производством 17 1
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1С:Контрагент 7 1
1С:Аналитика 32 1
СКБ Контур - Контур.Персонал 8 1
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Андреев Владимир 101 1
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Мардер Наум 116 1
Лашкина Елена 34 1
Кудрявцев Владимир 24 1
Рутенберг Дмитрий 23 1
Тайнов Олег 20 1
Монахов Сергей 14 1
Гармонов Александр 3 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34032 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1282 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4023 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8643 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
1С Вернисаж программных продуктов 3 1
1С:Проект года 28 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2196 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Связь-Экспокомм 276 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
Создано именных указателей - 200814.
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