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Обновленное решение АВАКОР повысит эффективность внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками

Компания «Диджитал Дизайн» перевела на новую версию технологической платформы решение АВАКОР — линейку программных продуктов для автоматизации внутреннего аудита, контроля и оценки рисков. Улучшения затронули возможности визуализации данных, настроек и интеграций без программирования, аутентификации пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Диджитал Дизайн».

Усовершенствован интерфейс продуктов АВАКОР. Пользователи теперь могут получить доступ к решению с любых устройств, включая мобильные, гибко настраивать отображения реестров и применять обновленный состав диаграмм для формирования дэшбордов. Появились инструменты брендирования и кастомизации интерфейса, позволяющие сделать работу в системе удобнее и привычнее.

Актуализирован универсальный интеграционный сервис решения. К списку поддерживаемого импортонезависимого системного ПО добавилась СУБД Tantor.

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Обновлены инструменты low-code/no-code линейки продуктов, включая конструкторы бизнес-процессов, представлений данных и ролевой модели доступа. Расширены возможности аутентификации в части поддержки стандарта OpenID: ЕСИА, ADFS, Azure AD.

«АВАКОР помогает автоматизировать процессы корпоративного контроля, применяя лучшие практики крупнейших российских компаний. Модульная основа решения дает организациям возможность внедрять отдельные функциональные блоки в соответствии со своими индивидуальными потребностями. Теперь АВАКОР стал еще технологичнее, удобнее для использования и администрирования, что помогает повысить эффективность процессов корпоративного контроля», — отметил Алексей Чернышев, директор по продуктам компании «Диджитал Дизайн».

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