Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190937
ИКТ 14730
Организации 11406
Ведомства 1494
Ассоциации 1081
Технологии 3553
Системы 26620
Персоны 83045
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1274
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Величкин Дмитрий


СОБЫТИЯ


25.02.2026 МФТИ и «ВсеИнструменты.ру» представили ИИ-модуль прогнозирования спроса и оптимизации ассортимента 1
19.08.2013 «Флексис» привлек инвестиции от «Атона» 1
21.11.2007 «Флексис» подвела итоги работы за 2007 год 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Величкин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Flexis - Флексис 14 2
Adobe Systems 1574 1
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 335 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 538 1
X5 Group - Перекрёсток 615 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1137 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3580 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7140 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13129 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8180 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12333 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14968 1
Рабочее место руководителя - Планшет руководителя 93 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 397 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11528 1
Управляемость - Manageability 1977 1
Товарная матрица - Ассортиментная матрица 15 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18948 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4699 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1157 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6019 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13069 1
Apache Flex - Adobe Flex - Macromedia Flex 19 1
Apple iPad 3945 1
Демидов Михаил 134 1
Визильтер Юрий 9 1
Жилоков Азамат 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 158861 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53629 2
Европа 24701 1
Япония 13576 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3607 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1443 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 3
Экономический эффект 1218 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 244 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17483 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26111 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8254 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 45 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1119 1
РАН - Российская академия наук 2042 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще