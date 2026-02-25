Получите все материалы CNews по ключевому слову
Величкин Дмитрий
СОБЫТИЯ
|25.02.2026
|МФТИ и «ВсеИнструменты.ру» представили ИИ-модуль прогнозирования спроса и оптимизации ассортимента 1
|19.08.2013
|«Флексис» привлек инвестиции от «Атона» 1
|21.11.2007
|«Флексис» подвела итоги работы за 2007 год 1
Величкин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Flexis - Флексис 14 2
|Adobe Systems 1574 1
|Flexis - iDecide - АйДесайд 36 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 1
|Демидов Михаил 134 1
|Визильтер Юрий 9 1
|Жилоков Азамат 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.