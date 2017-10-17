Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200367
ИКТ 15497
Организации 11811
Ведомства 1511
Ассоциации 1115
Технологии 3591
Системы 27078
Персоны 87513
География 3127
Статьи 1584
Пресса 1331
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2835
Мероприятия 895

Газпромнефть Марин Бункер Gazpromneft Marine Bunker

Газпромнефть Марин Бункер - Gazpromneft Marine Bunker

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.10.2017 «Корус Консалтинг» автоматизировала учет нефтепродуктов в «Газпромнефть Марин Бункер» 2
12.05.2016 «Корус Консалтинг» оптимизировал систему коммерческого учета нефтепродуктов в «Газпромнефть Марин Бункер» 3

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Газпромнефть Марин Бункер и организации, системы, технологии, персоны:

9636 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1488 2
Qlever Solutions - Клевер Солюшнс 9 1
Газпром нефть 733 2
НСПК - Национальная система платежных карт 954 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13964 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36436 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7863 2
Цифровое месторождение - Технологии бурения, разведки, цифрового управления процессами и добычи нефти и газа - WRFM - Well, Reservoir and Facility Management - Система анализа, управления и оптимизации добычи нефти, работы скважин и оборудования 39 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 224 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 524 1
Рабочее место руководителя - Планшет руководителя 95 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7750 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3602 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13106 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26022 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54246 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23050 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 358 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 512 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1813 1
Microsoft Office 4192 1
Шойдин Юрий 3 2
Скородумов Владимир 5 1
Федоров Иван 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19615 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27450 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21805 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9085 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1512 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8519 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11808 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще