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Газпромнефть Марин Бункер Gazpromneft Marine Bunker
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|17.10.2017
|«Корус Консалтинг» автоматизировала учет нефтепродуктов в «Газпромнефть Марин Бункер» 2
|12.05.2016
|«Корус Консалтинг» оптимизировал систему коммерческого учета нефтепродуктов в «Газпромнефть Марин Бункер» 3
Публикаций - 3, упоминаний - 6
Газпромнефть Марин Бункер и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13964 1
|1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 512 2
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1813 1
|Microsoft Office 4192 1
|Шойдин Юрий 3 2
|Скородумов Владимир 5 1
|Федоров Иван 24 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167112 3
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19615 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.