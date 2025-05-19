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Смирнов Никита


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 В России разработали технологию, которая ускорит создание квантовых компьютеров 1
25.06.2024 В России запущен в работу квантовый процессор с самой высокой точностью среди отечественных устройств 1
15.11.2013 Digital Design внедрит «АРМ руководителя» на iPad в «Среднерусском банке Сбербанка» 1
29.10.2013 «Астерос» создала новый ЦОД для «Номос-Банка» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Смирнов Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3044 1
Alibaba Group 434 1
Ростех - Автоматика Концерн 1665 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 1
Docsvision - ДоксВижн 1014 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 442 1
Iconics 14 1
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 1
IBM - International Business Machines Corp 9469 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 1
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 36 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67776 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14782 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21764 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21163 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 580 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1370 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4276 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8064 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 239 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 522 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12809 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30474 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13706 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11431 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11860 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1469 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 1
Рабочее место руководителя - Планшет руководителя 92 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2653 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11366 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Snowdrop 4Q 2 1
Apple iPad 3880 1
ЭОС АРМ руководителя 75 1
Страупе Станислав 3 1
Гайдамаков Сергей 27 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44104 2
Россия - РФ - Российская федерация 148539 2
Канада 4921 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13401 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52553 1
Япония 13362 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 733 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3143 1
Финляндия - Финляндская Республика 3623 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17430 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49121 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52456 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5227 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5742 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19153 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30043 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16681 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5950 1
Известия ИД 656 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 623 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 49 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 18 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 993 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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