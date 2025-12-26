Разделы

Физика Модель Изинга математическая модель статистической физики, предназначенная для описания намагничивания материала.


26.12.2025 Российские исследователи разработали инструменты для создания квантово-устойчивых национальных блокчейн-систем 1
12.05.2025 Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов 1
25.06.2024 В России запущен в работу квантовый процессор с самой высокой точностью среди отечественных устройств 1
14.06.2021 Как сократить издержки при использовании ИИ 1
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 1
29.10.2013 Система может предсказать крах экономики и эпилепсию 1

Amazon Inc - Amazon.com 3148 2
Microsoft Corporation 25285 2
Intel Corporation 12561 2
IBM - International Business Machines Corp 9560 2
Google LLC 12298 2
D-Wave Systems 22 2
Ростех - Автоматика Концерн 1747 1
Alibaba Group 451 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 243 1
Fujitsu 2066 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 115 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
Pentaho 62 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 138 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 1
Quantum Technologies Flagship 3 1
IonQ 6 1
Тинфотоника 1 1
Wave Systems - Safend 12 1
Volkswagen Group - VW 301 1
Airbus Group - Airbus Industries 231 1
Сконтел 11 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1476 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18411 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 3
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 626 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8391 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5955 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 2
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 265 2
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 381 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1722 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3967 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12024 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 799 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 172 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4114 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 503 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 1
Polariton - Поляритон - составная квазичастица 11 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 619 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 366 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10237 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 428 1
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 50 1
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 918 1
Эмулятор - Emulation 284 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
NASA TRLs - NASA Technology readiness levels - Уровень готовности технологии 22 1
NISQ - Noisy Intermediate Scale Quantum - квантовая технология промежуточного масштабирования 1 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 170 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 520 1
Hitachi Lumada 28 1
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 4 1
Airbus Quantum Challenge 1 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 7 1
D-Wave Quantum Computer 3 1
IBM Eagle 2 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Bauman Octillion Snowdrop 4Q 4 1
IBM Torino - квантовый процессор 2 1
Никифоров Алексей 16 1
Смирнов Никита 4 1
Barnett Lionel - Барнетт Лионель 1 1
Страупе Станислав 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18295 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 2
Япония 13555 2
Канада 4989 2
Европа 24656 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Франция - Французская Республика 7984 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3400 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14518 1
Китай - Пекин - Beijing 1055 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
Газы - Фосфин - фосфористый водород - фосфид водорода - гидрид фосфора - фосфан - РН3 - бесцветный ядовитый газ 6 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1062 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 1
Закон Мура - Moore's law 210 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 1
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 7 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15195 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 191 1
Физика - Градус Цельсия 291 1
Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 116 1
Физика квантовая - Квантовая механика - Волновая механика - Принцип неопределенности Гейзенберга - Адиабатическая теорема - теорема квантовой механики 48 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 120 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1008 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
Металлы - Медь - Copper 828 1
Молекула - Molecula 1084 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 572 1
Литий - Lithium - химический элемент 604 1
9to5Google 57 1
Известия ИД 713 1
Physical Review Letters 153 1
9to5Mac 70 1
Tractica 7 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 21 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 53 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 526 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1651 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
РАН - Российская академия наук 2021 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 400 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 40 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 424 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 28 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 139 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 2 1
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 13 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 92 1
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 72 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 1
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 39 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
University of Sussex - Университет Сассекса - Университета графства Сассекс 20 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 1
