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Шухов.Нано Нанотехнологический центр


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 В России разработали технологию, которая ускорит создание квантовых компьютеров 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Шухов.Нано Нанотехнологический центр и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11939 1
IBM - International Business Machines Corp 9469 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 446 1
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