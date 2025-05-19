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Шухов.Нано Нанотехнологический центр
УПОМИНАНИЯ
|19.05.2025
|В России разработали технологию, которая ускорит создание квантовых компьютеров 2
Шухов.Нано Нанотехнологический центр и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 11939 1
|IBM - International Business Machines Corp 9469 1
|Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 446 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 1
|США - Калифорния 4645 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148622 1
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