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Эксперт из ТТК расскажет на CNews Forum, как оставаться на связи в условиях глобальных изменений

На крупнейшем мероприятии российского ИКТ-сообщества CNews FORUM, которое состоится 7 ноября 2024 г. в Москве, руководитель департамента развития телеком-бизнеса АО «Компания ТрансТелеКом» Илья Гуденко выступит с докладом на тему «Как оставаться на связи в условиях глобальных изменений». Проблематика особенно актуальна для организаций со сложной и распределенной инфраструктурой.

Илья Гуденко расскажет о наиболее полезных для бизнеса и востребованных решениях для построения корпоративных систем и обеспечения их эффективной и безопасной работы.

Одна из наиболее востребованных услуг Компании ТрансТелеКом для бизнеса –предоставление корпоративной сети связи на базе технологии SD-WAN. Главная отличительная особенность такого сервиса – полная независимость от магистральных сетей связи одного оператора.

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Также ТрансТелеКом предоставляет сервисы по шифрованию данных, обеспечивает сетевую безопасность, защиту от DDoS-атак на всех уровнях, защиту web-приложений, а также реализует услугу «Универсальный шлюз безопасности». Широко востребована услуга корпоративного Wi-Fi, причем, ТрансТелеКом обеспечивает все возможные способы авторизации. Кроме того, можно отметить продукт Виртуальная АТС Компании ТрансТелеКом, который удобно интегрируется с CRM-решениями.

Подробнее узнать о сервисах и оставить заявку на его подключение можно на официальном сайте компании.

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