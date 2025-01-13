Минцифры усиливает контроль над покупками сотрудников. У замминистров отобрали право проверять их траты

Минцифры решило ужесточить контроль над расходами своих служащих. Ранее решения о контроле за расходами могли принимать замминистра, однако теперь они могут быть лишены этой возможности.

Усиление контроля

Минцифры усиливает контроль за расходами своих служащих и сотрудников Роскомнадзора. Для этого министерство подготовило приказ об утверждении порядка контроля за расходами госслужащих Минцифры, а также их супругов и несовершеннолетних детей. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов 9 января 2025 г.

Помимо этого, министерство опубликовало и другой проект приказа, которым устанавливается и ответственность замещающих лиц предоставлять сведения о своих доходах и имуществе.

«Контроль за расходами служащих и членов их семей осуществляют все федеральные органы власти», — рассказал CNews представитель Минцифры. По его словам, приказ переиздается в связи с изменениями, внесенными в ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». «Речь о том, что требования касаются не только служащих и членов их семей, но и работников, замещающих отдельные должности в подведомственных организациях», — отметил представитель министерства.

Замминистров лишили прав

Новые правила вводятся вместо приказа Минцифры от 26 октября 2016 г. № 509.

Интересно, что в версии приказа от 2016 г. правом принимать решения о контроле за расходами служащих Минцифры были наделены также заместители министра.

Фото: Госдума России Минцифры хочет лишить замминистров инициировать проверки расходов госслужащих

«Полномочиями по принятию решения наделяются заместители министра — в отношении гражданских служащих Минкомсвязи России (бывш. Минцифры) до заместителя начальника отдела структурного подразделения Минкомсвязи России включительно, а также в отношении руководителей территориальных органов Роскомнадзора», - было сказано в прошлой версии приказа.

В его нынешней редакции этот пункт исчез.

Напомним, сейчас под следствием находится экс-замминистра Минцифры Максим Паршин, над которым идет суд по делу о коррупции. В феврале 2024 г. CNews писал о том, что у Паршина следствие обнаружило криптовалюту и финансовые активы за рубежом.

Новый порядок

Как сказано в проекте нового приказа, контролю подлежат покупки земельных участков, объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг (долей участия и пр.), цифровых активов и валюты.

Помимо сделок, совершенных лично госслужащими, контролируются сделки их супругами и несовершеннолетними детьми.

Под контроль подпадают сделки, совершенные за последние три года, если их общая сумма превышает общий доход госслужащего лица и его супруги.

Решение об осуществлении контроля за расходами гражданских служащих принимается министром или руководителем. Результаты контроля за расходами государственных служащих работников представляются также им.

Как указано в пояснительной записке, проект приказа подготовлен «с целью актуализации нормативных правовых актов Минцифры, а также в целях повышения эффективности мер ‎по осуществлению контроля за расходами гражданских служащих Минцифры, руководителей территориальных органов Роскомнадзора, а также за расходами их супругов и несовершеннолетних детей».

Дело о коррупции в Минцифры

Напомним, Максим Паршин был назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России распоряжением Правительства 16 августа 2018 г. Он отвечал за развитие ИТ-отрасли, включая меры поддержки разработчиков ПО, переход на отечественное ПО, а также развитие инфраструктуры центров обработки данных и облачных сервисов, экспорт ИТ-продукции и спортивное программирование.

В июле 2023 г. CNews сообщал, что Максим Паршин задержан Следственным комитетом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

Взятку в размере в 3,5 млн руб. в московском ресторане, по предварительной версии следствия, Паршин получил за помощь в выделении грантов. Позднее стало известно, что передал ему вознаграждение бывший гендиректор «БФТ-Холдинга» Александр Моносов.