Замглавы Минцифры Максим Паршин избран президентом Федерации спортивного программирования

Развитие Федерации осуществляется во взаимодействии Минцифры России и Минспорта России. Ранее в рамках ПМЭФ 2022 ведомствами было подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве. Цели Федерации – развитие и популяризация спортивного программирования как нового интеллектуального вида спорта, повышение интереса к программированию как профессиональной деятельности через соревновательную мотивацию. Россия – первая страна в мире, признавшая спортивное программирование официальным видом спорта.

На сегодняшний день в состав Федерации входят 43 региональных отделения. Среди ближайших планов – проведение региональных отборочных соревнований и чемпионата России по спортивному программированию в открытом формате в первой половине 2023 г. с приглашением спортсменов из зарубежных стран.

«Мы с коллегами из Минспорта России убеждены, что, во-первых, спортивное программирование может стать новым национальным интеллектуальным видом спорта. Во-вторых, одним из самых массовых, поскольку он доступен для всех участников, вне зависимости от их возраста, физических и финансовых возможностей. И, наконец, новый вид спорта имеет прямую связь с профессиональной деятельностью – участники и победители соревнований будут занимать ведущие должности в ИТ-компаниях и развивать отрасль информационных технологий», – сказал президент Федерации спортивного программирования, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин.

Председателем правления Федерации избран заместитель министра спорта России Одес Байсултанов, который курирует в ведомстве направление высокотехнологичных видов спорта.

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Инициатива создания Федерации стала продолжением успешно проведенного в октябре 2021 г. в Москве финала самого престижного соревнования молодых талантов в сфере информационных технологий – Международного студенческого чемпионата мира по спортивному программированию ICPC. В Финале Чемпионата, участниками которого стали 175 команд из 63 стран, российские команды заняли четыре призовых места, в том числе завоевав золото и кубок абсолютного победителя. Мероприятие состоялось при поддержке Минцифры России.