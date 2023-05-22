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Россия впервые проведет международные соревнования по спортивному программированию

С 24 по 28 мая в Грозном состоятся первые международные соревнования по спортивному программированию, которые проведёт Россия, — турнир «Код мира». Россия стала первой страной в мире, официально признавшей спортивное программирование видом спорта.

В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из 11 стран. Призовой фонд составит 3,5 млн руб.

Первый день соревнований будет посвящён дисциплине «алгоритмическое программирование», два последующих — задачам по «продуктовому программированию». Также на турнире пройдут соревнования по компьютерному спорту и дронрейсингу.

Организатор соревнований — Федерация спортивного программирования. Она была создана в октябре 2021 г. по инициативе премьер-министра Михаила Мишустина. Сегодня отделения федерации представлены в 87 регионах России.

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«Совсем скоро стартуют первые в России международные соревнования по спортивному программированию. Уверены, что это начало большой истории, и скоро спортивное программирование станет национальным интеллектуальным и одним из — если не самым массовым — видом спорта в России. Уже сегодня Федерация спортивного программирования представлена в 87 регионах страны, и движение с каждым днем набирает темп», – сказал президент Федерации спортивного программирования, замглавы Минцифры России Максим Паршин.

«Мы являемся свидетелями становления нового вида спорта. С одной стороны, это предоставляет нам неограниченные возможности для экспериментирования, с другой стороны, это накладывает на нас дополнительную ответственность. От нас всех зависит, какую форму и содержание со временем приобретет спортивное программирование и какую пользу будет приносить нашему обществу, особенно молодому поколению. Однако мы уверены, что этот вид спорта имеет огромный потенциал, поэтому мы будем продолжать работать над его развитием», — отметил председатель правления Федерации спортивного программирования, заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов.

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