«Уралхим» и Федерация спортивного программирования укрепляют сотрудничество

АО «ОХК «Уралхим» и Федерация спортивного программирования подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители АО «ОХК «Уралхим».

Сотрудничество предполагает реализацию инициатив, направленных на популяризацию этого вида спорта и развитие кадрового потенциала в данной области.

Организации будут совместно привлекать россиян к занятиям спортивным программированием, проводить спортивные мероприятия и проекты для молодежи, организовывать образовательные программы, а также научные и просветительские мероприятия.

Радмир Габдуллин, директор по социальной политике АО «ОХК «Уралхим»: «Новое партнерство позволит создать благоприятные условия для развития спортивного программирования, привлечь больше граждан к занятиям данным видом спорта и повысить уровень подготовки молодых специалистов, которые становятся всё более востребованными в условиях цифровизации агрохимической и сельскохозяйственной отраслей».

Андрей Арбузов, исполнительный директор Федерации спортивного программирования: «ИT-отрасль активно развивается и ей нужны молодые профессиональные кадры. «Уралхим» подает прекрасный пример как компания, уделяющая внимание своему будущему. Такие партнеры помогут спортивному программированию развиваться еще активнее и будут способствовать наращиванию кадрового потенциала специалистов, способных решать задачи бизнеса».