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МФТИ запускает открытый онлайн-курс по спортивному программированию

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

МФТИ совместно с Фондом развития Физтех-школ при поддержке Фонда президентских грантов открыл набор на бесплатный онлайн-курс «Быстрый старт в спортивное программирование» для студентов младших курсов технических специальностей и тех, кто обладает базовыми навыками программирования. Онлайн-курс – это первая ступень проекта интенсивной подготовки по спортивному программированию RuCode.

К открытому курсу можно присоединиться до 15 марта 2020 года. Он будет рассчитан на четыре недели занятий. Каждую неделю слушатели будут осваивать по одному тематическому модулю и постепенно познакомятся с базовыми алгоритмами, теорией чисел, динамическим программированием и теорией графов. Над программой работали опытные тренеры международного образовательного проекта по программированию Moscow Workshops, члены жюри различных соревнований и олимпиад: Владислав Невструев, Олег Христенко, Филипп Рухович и Илья Степанов. Занятия будут проходить в виде видеолекций, большой блок задач будет предложен для самостоятельной работы.

«Участие в соревнованиях по спортивному программированию сегодня – это инвестиция в будущую карьеру. Многие IT-компании активно ищут специалистов с олимпиадным опытом, а некоторые бывшие участники соревнований становятся основателями собственных технологических стартапов, – сказал проректор МФТИ Алексей Малеев. – У России с 2000 года было 14 абсолютных побед на Международном студенческом чемпионате по программированию, о чем недавно напомнил и президент России. Это выдающийся результат говорит о высоком уровне российской школы, и мы надеемся вместе с коллегами из регионов дать возможность талантливым студентам из любого уголка страны получать передовые знания, развиваться и достигать успехов на международных площадках».

По окончании онлайн-курса студенты смогут продолжить погружение в тему спортивного программирования в рамках фестиваля RuCode. Слушателям, успешно окончившим курс до середины апреля 2020 года, будет предложено пройти отборочное тестирование для участия в очных трехдневных интенсивах, которые пройдут в регионах России. К проекту уже присоединились вузы и партнерские организации из Владивостока, Екатеринбурга, Ижевска, Иркутска, Казани, Красноярска, Новосибирска, Перми, Саратова и Читы. Завершающим этапом программы станет фестиваль RuCode, победители которого будут приглашены за счет организаторов в Москву в качестве гостей на финал студенческого чемпионата мира по программированию ICPC.

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