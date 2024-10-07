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Арестованный экс-замглавы Минцифры Паршин попросился на СВО

Бывший замминистра цифрового развития Максим Паршин, которому грозит срок до 15 лет за взятку в особо крупном размере, изъявил желание отправиться служить в зону СВО, за что по закону может быть освобожден от уголовной ответственности.

Заявление Паршина

Бывший заместитель министра цифрового развития Максим Паршин, над которым идет суд по делу о коррупции, выразил желание принять участие в спецоперации на Украине и уже написал необходимое для этого заявление, сообщил TAdviser со слов своего источника.

Если просьба Паршина о службе в действующей армии будет удовлетворена, он может избежать уголовного преследования.

По данным издания, Паршин уже намеревался отправиться в район боевых действий в мае 2024 г., но по какой-то причине не реализовал тогда эту идею.

Закон об освобождении от уголовной ответственности

В мае 2024 г., когда разбирательство по делу Паршина еще не началось, законы разрешали присоединение к СВО осужденными и тем лицам, чьи уголовные дела еще не были переданы для рассмотрения в суд.

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Госдума
Обвиняемый в получении взятки в 3,5 млн руб. Максим Паршин может отправиться воевать

Второго октября 2024 г. на официальном сайте Президента России была опубликована информация о подписании закона, совершенствующего правовой механизм освобождения от уголовной ответственности лиц, призванных на военную службу по мобилизации или в военное время.

Федеральным законом предусматривается возможность приостановления судом производства по уголовному делу, отмены меры пресечения и последующего освобождения от уголовной ответственности подсудимых, а также освобождения от наказания осужденных в случае их призыва на военную службу в период мобилизации или в военное время в Вооруженные Силы России либо заключения ими контракта о прохождении военной службы.

Таким образом, теперь заключить контракты с Минобороны и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом. Уголовное дело Паршина поступило в суд в июле 2024 г.

Обвинения в коррупции

В июле 2023 г. CNews сообщал, что Максим Паршин задержан Следственным комитетом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

Взятку в размере в 3,5 млн руб. в московском ресторане, по предварительной версии следствия, Паршин получил за помощь в выделении грантов. Позднее стало известно, что передал ему вознаграждение бывший гендиректор «БФТ-Холдинга» Александр Моносов.

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Паршину сначала определили меру пресечения в виде домашнего ареста, но Генпрокуратура и Следственный комитет России не согласились с этим решением и опротестовали его в суде. На основании того, что «обвиняемый, находясь на свободе, может оказать влияние на свидетелей», экс-чиновник был отправлен в СИЗО.

Максим Паршин был назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России распоряжением Правительства 16 августа 2018 г. Он отвечал за развитие ИТ-отрасли, включая меры поддержки разработчиков ПО, переход на отечественное ПО, а также развитие инфраструктуры центров обработки данных и облачных сервисов, экспорт ИТ-продукции и спортивное программирование.

В июле 2023 г., уже после задержания по делу о взятке, Паршин сложил с себя полномочия.

Анна Любавина

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