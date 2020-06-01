«Лаборатория Касперского»: 11% сайтов, посещаемых российскими детьми, являются игровыми

«Лаборатория Касперского» проанализировала сайты, которые посещали российские дети в период с июня 2019 года по май 2020 г., и обнаружила, что около десятой части (11%) пришлось на ресурсы с компьютерными играми. Наибольшая доля порталов относилась к категории «Программное обеспечение, аудио, видео» — 44%.

Около трети (31%) пришлось на различные площадки для онлайн-общения, такие как социальные сети и чаты, причём самая высокая доля таких ресурсов была зафиксирована в апреле, когда в России начался период самоизоляции и школьники вынужденно были лишены живого общения с друзьями и одноклассниками.

Доля интернет-магазинов и маркетплейсов ежемесячно составляла в среднем 8%, выше всего этот показатель был в мае 2020 года — 10%.

Что касается онлайн-медиа, всплеск интереса к которым со стороны детей «Лаборатория Касперского» фиксировала в марте, то чаще всего в прошедшие 12 месяцев они заходили на порталы lenta.ru, sports.ru иchampionat.ru. Интерес к таким ресурсам действительно повысился: если в 2019 году доля новостных сайтов ежемесячно составляла в среднем 2%, то в 2020-м в полтора раза больше — 3,5%.

В мире, как и в России, игровые ресурсы занимают значительное место в общем ландшафте посещаемых детьми сайтов. В топ-3 вошли Великобритания (24%), США (22%), Австралия (21%). Согласно статистике, в числе самых популярных игровых площадок у детей в мире — blizzard.com, roblox.com, epicgames.com, discordapp.com, ubi.com, origin.com, friv.com, curseforge.com, minecraftmods.com, crazygames.com.

«Этот учебный год завершился дистанционно и в режиме самоизоляции. Конечно, дети, и без того активные участники цифрового мира, стали проводить в сети больше времени, чем обычно. Только по данным статистики нашего решения для детской онлайн-безопасности, общее количество переходов детей по веб-ресурсам в мае этого года, по сравнению с январём, увеличилось на 150%. И это не удивительно, большинство из нас сейчас живут в непривычном для себя ритме. Скоро снова станут доступны живое общение, уличные игры, встречи с друзьями, офлайн-занятия, а пока мы рекомендуем обратить внимание на то, чтобы пребывание ребёнка в сети было безопасным, и оградить его от разнообразных угроз», — сказала Анна Ларкина, эксперт «Лаборатории Касперского» по контентному анализу.

«Потребление цифрового контента взрослыми людьми после снятия ограничений на оффлайновую активность, скорее всего, вернётся к прежнему уровню. Тогда как детям, получившим опыт длительного пребывания в сети, будет сложнее справиться с возникшей привычкой. Родителям же необходимо помнить, что для формирования здорового мозга ребёнка — его способности концентрироваться, системно мыслить, контролировать свои желания, — необходимо ограничивать потребление цифрового (особенно развлекательного и игрового) контента детьми», — отметил президент Высшей школы методологии Андрей Курпатов.

Защитить детей от интернет-опасностей помогает решение Kaspersky Safe Kids. Этот продукт «Лаборатории Касперского» распознаёт и блокирует множество актуальных для детей онлайн-угроз, начиная от фильтрации нежелательного контента и заканчивая предотвращением контактов в сети с потенциально опасными незнакомцами. Кроме того, с помощью этого решения родители могут быть в курсе публикаций ребёнка и изменений в списке его друзей в социальных сетях, а также узнавать его местоположение в режиме реального времени.