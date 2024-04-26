Челябинская область подтвердила статус «хоккейного» региона

Южноуральцы стали активнее следить за спортивными новостями. С начала 2023 г. ежемесячный трафик на интернет‑ресурсы этой тематики увеличился в 3,3 раза. О тренде сообщили аналитики «МегаФона» после изучения обезличенных данных пользовательских обращений к 12 востребованным сайтам.

В среднем на спортивные порталы ежедневно приходится уже около 140 ГБ данных из Челябинской области. Этого объема хватит, например, чтобы в течение трех дней без перерыва смотреть трансляции соревнований на YouTube в высоком разрешении. В дни важных мероприятий цифра взлетает в 3,6 раза. Как правило, жители региона узнают новости на «Матч‑ТВ», Sports.ru и Championat.com — на эти ресурсы направлен максимум дата‑трафика из региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В 2024 г. году южноуральцы активнее всего следили за спортивными событиями 21 марта и 18 февраля. В эти дни магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» бился с московским «Спартаком», а челябинский «Трактор» – с «Адмиралом» из Владивостока в рамках чемпионата КХЛ. Еще одной заметной датой стало 17 марта 2024 г., когда «Металлург» также встречался со «Спартаком».

Таким образом, Челябинская область остается «хоккейным» регионом. Ежемесячный трафик на сайты клубов КХЛ в 24 раза превосходит трафик на интернет‑площадки российских футбольных клубов. Основной объем приходится на челябинский ХК «Трактор» и магнитогорский «Металлург». Южноуральцы также с интересом следят за успехами екатеринбургского «Автомобилиста», ХК «Салават Юлаев» из Уфы и омского «Авангарда».

«Мы видим, с каким интересом челябинцы следят за любимыми хоккейными командами и новостями спорта в целом. В дни знаковых соревнований болельщики используют до 490 ГБ данных на спортивных порталах. Нам важно обеспечить качественную связь для тех, кто не может очно поболеть за любимых спортсменов. В этом году мы уже модернизировали около 150 объектов более чем в 30 населенных пунктах Южного Урала, в том числе, чтобы обеспечить отличное качество трансляций в интернете», – сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Сергей Денисов.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи . Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. «МегаФон» развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуются 76,7 млн клиентов.