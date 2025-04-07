В России появилась базовая станция связи в честь рекорда Александра Овечкина

«МегаФон» назвал новую базовую станцию в честь рекорда лучшего бомбардира в истории НХЛ Александра Овечкина. Объект расположен в Москве, откуда родом знаменитый хоккеист, на территории ВДНХ недалеко от центрального павильона. Станция получила название «Шайба 895». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новый объект увеличит покрытие и скорость мобильного интернета до 585 Мбит/с на одной из главных досуговых площадок столицы.

«Наши клиенты активно следили за движением Александра Овечкина к мировому рекорду и, конечно, ждали решающей шайбы в ближайшем матче. Даже поздняя ночь не помешала им наблюдать в режиме онлайн, а затем пересматривать и обсуждать этот исторический момент в мессенджерах. В знак солидарности к такому единению наших клиентов, по-настоящему ценящих и любящих хоккей, а также в честь признания заслуг великого хоккеиста мы вписали этот рекорд в историю телекома», – сказал директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай.

Рекорд Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, который никто не мог превзойти более 25 лет, вызвал резкий скачок трафика на спортивные сайты. В воскресенье, шестого апреля, когда состоялась встреча «Вашингтон Кэпиталз» – «Нью-Йорк Айлендерс», интернет-трафик на площадки, где можно следить за хоккейным матчем, вырос сразу в 1,8 раза по сравнению со средним часовым показателем.

Первые часы после забитого гола также стали самым горячим временем на спортивных сайтах – россияне стали в 1,5 раза активнее посещать тематические ресурсы и пересматривать этот исторический момент. Наибольшую динамику продемонстрировали sports.ru (рост в 1,8 раза), sport24.ru (+40%) и Матч ТВ (+20%), выяснили аналитики МегаФона на основе анализа обезличенных данных.

Россияне также активно читали новости о том, как 39-летний Александр Овечкин стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ, и смотрели видео в районе 23:00 – 00:00 и утром в понедельник.