В Telegram вопреки обещаниям появилась реклама. Пользователей заставят отключать ее за деньги

В Telegram заработала рекламная платформа. Теперь на каналах публикуются «спонсорские» посты, отключить которые пользователи или владельцы каналов смогут только за деньги. Реклама должна соответствовать тематике канала, но этого не происходит. К тому же, Павел Дуров с самого начала обещал, что в его мессенджере не будет ни рекламы, ни платных подписок. Свое слово он не сдержал.

Telegram превратился в площадку для рекламы

Павел Дуров запустил рекламную платформу в своем мессенджере Telegram. Теперь рекламодатели могут размещать свои посты, которые будут публиковаться на каналах. Для пользователей это будет выглядеть как очередной пост канала, на который они подписаны. Единственная разница – плашка «Спонсировано» или Sponsored, указывающая на то, что конкретно эта публикация – рекламная.

Впервые о готовящемся появлении рекламы в Telegram стало известно 26 октября 2021 г., когда Павел Дуров сообщил об этом через свой личный Telegram-канал. Он заявил, что спам будет размещаться в публичных каналах от 1000 читателей и будет ограничен 160 символами. Также он заверил, что реклама обязательно будет соответствовать тематике канала.

Пост Дурова о запуске рекламы в мессенджере

Позже выяснилось, что для размещения рекламы бизнесменам нужно располагать свободными 2 млн евро (165,6 млн руб. по курсу ЦБ на 8 ноября 2021 г). Половину этой суммы Telegram удержит в качестве депозита, а вторую половину рекламодатели смогут потратить на размещение рекламных постов.

Что-то пошло не так

Заявление Павла Дурова о том, что рекламные посты будут соответствовать тематике канала, на котором они публикуются, не соответствует действительности. Например, на канале информагенства РБК появился спонсированный пост, приглашающий посетить канал о стиле и моде. Об этом сообщил портал vc.ru. При этом у владельцев каналов, на которых публикуется реклама, пока нет возможности повлиять на работу связанных с ней алгоритмов. Они даже не могут контролировать тематику спам-постов.

Реклама никак не кореллирует с тематикой канала

Кроме того, сам факт появления спам-постов в Telegram является нарушением данных Дуровым обещаний. С самого начала Telegram рекламировался как мессенджер, полностью свободный от рекламы. Также разработчики обещали, что в нем не будет и платных подписок, однако и они, тоже связанные с рекламной сетью, теперь тоже стали частью мессенджера.

Также не совсем понятно, кто в действительности сможет стать участником рекламной сети Telegram. Дуров озвучил лишь одно ограничение – наличие на счету 2 млн евро.

Список участников рекламной сети Дурова на 7 ноября 2021 года. нажмите для увеличения

По данным Telegram-канала Kedr to Earth, все без исключения каналы, ставшие участниками рекламной сети Павла Дурова, были созданы после 20 октября 2021 г. Как пишет канал «Пульс Telegram», по состоянию на поздний вечер 7 ноября 2021 г. в сети числилось 16 участников, и было показано около 50 рекламных постов.

Плата за рекламу и за ее отсутствие

Затея Павла Дурова с рекламой в Telegram подразумевает получение денег как минимум из трех источников. Первый – это непосредственные рекламодатели, а второй – самые обычные пользователи.

Намек Дурова на регулярные поборы с пользователей за отключение рекламы

Другими словами, Telegram впервые за годы своего существования (Дуров запустил его в 2013 г.) станет платным. Дуров заявил, что до конца ноября 2021 г. в Telegram появится возможность отключения рекламных постов в каналах. Он подчеркнул, что такая функция может быть реализована в виде «недорогой подписки, которая позволит любому пользователю напрямую финансово поддерживать развитие Telegram и никогда не видеть официальных рекламных объявлений в каналах».

Размер платы за отключение рекламы Дуров не назвал, однако не преминул написать, что деньги за эту опцию будут взиматься еще и с владельцев каналов. Он сообщил, что администраторы каналов в обмен на некую сумму смогут отключать рекламу для всех пользователей. Это и есть третий источник финансирования мессенджера. «Авторы некоторых каналов также хотели бы “выключать” рекламные объявления в своих каналах для всех пользователей. В данный момент мы просчитываем экономические условия этой опции. Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале», – написал Павел Дуров.

Рекламные плакаты Telegram. Третий слева во втором ряду теперь явно лишний

Нежелание видеть в Telegram спам-посты породило новое движение. Исходники десктопной версии мессенджера выложены в открытом доступе на GitHub. Это дает программистам возможность вырезать из его кода часть, отвечающую за монетизацию, и скомпилировать сборку, полностью свободную от рекламы.

Как работает реклама

Все рекламодатели в Telegram получили отдельный личный кабинет для управления процессом показа их постов на каналах. Пользователь vc.ru Андрей Цымбалюк сообщил, кабинет реализован на примитивном уровне и предоставляет слишком мало опций.

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Информация о том, что для подключения к сети необходимо внести на счет 2 млн евро, подтвердилась. Альтернативный вариант – поиск рекламного агентства в качестве посредника.

Личный кабинет предлагает всего четыре базовых варианта таргетинга рекламы – по языку публикаций на канале, по его тематике и по прямым ссылкам на каналы. Также рекламодатели могут отключать те или иные каналы из числа тех, где будут показываться их посты.

Вариантов таргетинга в Telegram пока крайне мало

Минимальная стоимость показа составляет 2 евро (166 руб.) за 1000 показов.

«Кажется, что такой рекламный кабинет, скорее даст худшие результаты из-за малых возможностей для таргетинга, однако, открывает возможность рекламы в тех каналах, где администраторы не продают рекламу. Непонятно по каким критериям будет оптимизироваться реклама и будет ли вообще оптимизироваться», – резюмировал Андрей Цымбалюк.

Для чего все это нужно

Павел Дуров вынашивал планы по монетизации Telegram в течение как минимум последних шести лет. Еще в феврале 2016 г. CNews писал, что он хотел начать извлекать из своего детища прибыль в течение двух лет, то есть не позднее 2018 г.

Тогда же выяснилось, что Telegram обходится Дурову в $1 млн в месяц, которые он выделяет из собственных средств. В конце марта 2020 г. стало известно, что на развитие сервиса в период с января 2018 г. по январь 2020 г. Павел Дуров и его брат Николай Дуров потратили приблизительно $410 млн.

В декабре 2020 г. Дуров вновь вернулся к идее монетизации мессенджера. Он заявил о так называемой «ненавязчивой монетизации», подразумевающей введение дополнительной платной функциональности для бизнес-аккаунтов и создание собственной рекламной платформы для каналов. О том, чтобы брать деньги с обычных пользователей, речи тогда не шло.

«Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоёмкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно», – сказал тогда Павел Дуров.