Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Цымбалюк Андрей
СОБЫТИЯ
|19.08.2026
|Ежегодный форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 22 сентября 1
|08.11.2021
|В Telegram вопреки обещаниям появилась реклама. Пользователей заставят отключать ее за деньги 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Цымбалюк Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Дуров Павел 328 1
|Клепинин Павел 20 1
|Сурова Надежда 33 1
|Коновалов Олег 18 1
|Граборов Антон 27 1
|Дуров Николай 23 1
|Макаров Александр 48 1
|Болот Дмитрий 2 1
|Садова Карина 21 1
|Белецкая Елена 8 1
|Шевчук Эмелин 2 1
|Граденко Михаил 57 1
|Коптелов Андрей 136 1
|Vc.ru - Виси.ру 44 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465913, в очереди разбора - 724318.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465913, в очереди разбора - 724318.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.