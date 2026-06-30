Россиянин в одиночку создал народную карту бензина с заправками, на которых еще осталось топливо. Ему помогли нейросети

Житель России при помощи ИИ создал самый актуальный для страны сервис – онлайн-карту заправок. На ней можно видеть, где еще остался бензин, где топлива нет, где свободно, а где очереди. Сервис работает прямо в браузере и не требует установки приложений.

Без SMS и регистрации

Россиянин Евгений Чудов создал сервис «ГдеБЕНЗ», позволяющий в режиме онлайн следить за наличием топлива и очередей на заправках. Это интерактивная карта, где каждой заправке можно присвоить метку – «Есть бензин», «Нет бензина» и «Очередь». На появление сервиса обратил внимание пользователь vc.ru Никита Лихачев.

Евгений Чудов – это маркетолог и предприниматель, основатель биржи рекламы Marketly в каналах российского нацмессенджера «Макс».

«ГдеБЕНЗ» работает в реальном времени и не требует установки приложения. Он открывается прямо в браузере с ПК или мобильного устройства, не требует регистрации и авторизации, и любой пользователь может присвоить рейтинг той или иной заправке.

«ГдеБЕНЗ»

Сервис хранит историю меток. Можно сразу увидеть, когда на заправке появился бензин, и когда он пропал, а также понять, есть ли очередь. Все это дает возможность понять, стоит ли ехать до той или иной заправки, или это будет впустую потраченные время и топливо.

Действительно актуальный сервис

«ГдеБЕНЗ» появился на фоне современных реалий, где жители страны из числа крупнейших в мире добытчиков и экспортеров нефти вынуждены часами стоять в очередях на заправках из-за дефицита топлива в ряде регионов. В некоторых регионах страны бензин физическим лицам уже не продают, а в других введены жесткие лимиты, например, не более 15 литров по одному чеку.

Нехватка топлива уже начала отражаться на перевозках. Как пишет «Коммерсант», грузоперевозчики готовятся повысить тарифы, а таксисты стали реже выходить на линию. Это увеличивает время ожидания машины и часто приводит к росту цен.

Одно из последствий происходящего

По словам Евгения Чудова, россияне очень активно пользуются сервисом. За первые дни его работы страдающие от нехватки топлива жители страны поставили более 100 тыс. отметок и вручную добавили на карту около 2 тыс. заправок.

Также Чудов фиксирует гигантское количество добавлений «ГдеБЕНЗ» на главный экран смартфона. Их уже более 80 тыс.

Чем дороже грузоперевозки, тем больше стоят продукты в магазине

За трое суток сервис собрал 1,8 млн уникальных посетителей, 3,5 млн визитов и 13,2 млн просмотров, отмечает Чудов. Также у проекта есть каналы в мессенджерах «Макс» и Telegram с десятками тысяч подписчиков, что тоже свидетельствует о его актуальности.

Нейросеть в помощь

Чудов – единственный автор проекта «ГдеБЕНЗ». Он собрал его при помощи нейросети Claude, которая, как сообщал CNews, не очень хорошо относится к пользователям из России.

Как много ресурсов было потрачено на создание сервиса, Чудов не ответил, отметил лишь, что количество израсходованных токенов «не счесть».

freepik / magnific.com От топлива зависят все, даже те, у кого нет своего транспорта

По его подсчетам, за несколько дней разработки он потратил почти два недельных лимита тарифа Claude Max.

К моменту выхода материала сервис никак не монетизировался. В планах разработчика – внедрить в него «исключительно полезную рекламу». Сейчас ее нет, но любой пользователь может отправить разработчику пожертвование – донат.

Есть над чем работать

К моменту выхода материала «ГдеБЕНЗ» работал далеко не идеально. В частности, редакция CNews столкнулась с непрорисовкой карты – метки и заправки отображаются, а вот карта местности не видна.

Приходится обновлять страницу, чтобы карта появилась. Такой баг был замечен в настольных браузерах Chrome и Vivaldi на ПК под управлением Windows 11, а также в мобильной версии Opera на Android-смартфоне.

Заправки отмечены не во всех городах

Также в работу над пополнением базы данных сервиса включились жители и гости далеко не всех городов России. Для примера, на момент публикации материала в Урюпинске Волгоградской области не было отмечено ни одной заправки.

Как долго проработает «ГдеБЕНЗ», неизвестно. Сервис размещен в российской доменной зоне .ru.

В июне 2026 г. по Сети стала распространяться информация о блокировках чатов, в которых россияне обсуждают ситуацию с топливом и делятся информацией о заправках, где бензин еще остался.

Риск блокировки сервиса не нулевой

Такие публикации встречаются как в российских изданиях, так и на зарубежных ресурсах. Например, на блокировку посвященных бензину чатов в нацмессенджере «Макс» 25 июня 2026 г. сообщил пользователь Reddit под псевдонимом idia_graire.