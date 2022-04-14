Google безжалостно отбирает у россиян платную подписку на дополнительные гигабайты

Google начал отменять платные подписки на облако One пользователям из России. Уведомления об этом получили даже те, кто оформил подписку на год вперед, а она оценивается не в сотни, а в тысячи рублей. Google утверждает, что не может провести такие платежи.

У россиян отняли облако Google

Интернет-гигант Google стал рассылать своим российским пользователям письма с уведомлением об отмене подписки Google One. Первым в России об этом сообщил портал VC.ru. С аналогичной проблемой столкнулись и жители Белоруссии, пишет онлайн-издание «Зеркало».

Google One – это облачный сервис. Он предоставляет пользователям онлайн-хранилище, место в котором могут использовать все веб-сервисы Google. В нем могут размещаться, к примеру, вложения из Gmail, фотографии и видеролики из «Google Фото» и др. также это еще в некотором роде сервис хранения резервных копий.

Стоимость подписки зависит от двух факторов. Первый – объем хранилища, второй – срок подписки, на месяц или на год.

Еще один сервис Google повернулся к россиянам спиной

В качестве основной и единственной причины происходящего Google привел невозможность обработки платежа, произведенного из России. При этом отменяются даже те подписки, что были оформлены через приложение Google One на iOS.

На деле возможность оплатить подписку Google One у россиян пропала еще в марте 2022 г., сразу после того, как платежные системы Visa и MasterCard ушли из России. Но оплата через iOS продолжала успешно работать, поскольку не была привязана ни к одной из этих систем.

В настройках мобильной ОС Apple можно было указать в качестве источника денег счет мобильного телефона. После этого нужно было лишь любым доступным способом пополнить баланс мобильника на нужную сумму и произвести оплату.

Этот способ работал как с Google One, так и со многими другими платными сервисами. Однако Google подобные результаты работы российской смекалки, по-видимому, не устроил.

Никаких исключений

Рассылая уведомление о невозможности оплатить подписку One, Google не стала разбираться, на какой срок она в принципе была оплачена. Такие письма получили и те, кто оформил подписку на месяц, и те, кто раскошелился на год работы сервиса, притом вне зависимости от тарифного плана.

То самое письмо Google с уведомлением о проблемах с оплатой подписки

На 14 апреля 2022 г. россиянам было доступно три тарифа – 100 ГБ за 139 руб. в месяц или 1390 руб. в год; 200 ГБ за 219 руб. в месяц или 2190 руб. в год; 2 ТБ за 699 руб. в месяц или 6990 руб. в год. Имелся и бесплатный тариф – всего 15 ГБ без дополнительных опций в виде техподдержки, возможности добавить в тарифный план до пяти других пользователей и т. д.

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Отмена подписки означает, что все те, кто пользовался платными тарифами, будут переведены на бесплатный 15-гигабайтный. Что случится с информацией в хранилище за пределами этого лимита, и как Google собирается возвращать заплаченные россиянами деньги, остается неизвестным.

Справедливости ради следует отметить, что на момент публикации материала уведомление с отменой подписки получили не все пользователи Google One. К примеру. Оно пока не поступало сотрудникам редакции CNews, имеющим платную подписку в облаке Google.

Как у Google появилась подписка One

One – сравнительно новый сервис, если учитывать лишь его название. One появился в мае 2018 г., но на деле это все то же хранилище Google Drive, сменившее название и получившее ряд полезных улучшений. Drive работает с 2012 г.

Линейка российских тарифов Google One

Ребрендинг и модернизацию Drive интернет-гигант аргументировал ростом популярности высококачественного цифрового видео в разрешении 4K, для хранения которого дисковой квоты на старых тарифных планах явно недостаточно. Переименовав Drive, Google существенно снизил стоимость подписки и убрал тариф с 1 ТБ дискового пространства. Всех, кто был подписан на него, Google бесплатно перевел на 2 ТБ.

В ноябре 2018 г. Google ввел новые более выгодные тарифы для российских пользователей. Для примера, у россиян появилась возможность платить за 2 ТБ столько же, сколько они раньше платили за 1 ТБ.

Установленные осенью 2018 г. на момент публикации материала больше не менялись. Однако в марте и апреле 2022 г. Google стал прилежно соблюдать антироссийские санкции. Сперва он отключил монетизацию на YouTube для россиян, потом проделал то же со спонсорством. В апреле 2022 г. из магазина приложений Google Play без предупреждения пропали приложения многих российских банков, включая Сбербанк. Отмена подписок на One стала следующим шагом. Что Google предпримет в отношении россиян в ближайшем будущем, неизвестно.