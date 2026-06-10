Индексная книга (каталог) CNews*
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АФК Система Корпорация Робототехники Андроидная техника НПО FEDOR Final Experimental Demonstration Object Research Skybot F-850 робот-спасатель
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 9, упоминаний - 13
АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:
|Бойко Алексей 143 2
|Скворцов Александр 13 1
|Суверов Сергей 8 1
|Зиновьев Антон 4 1
|Абрамян Александр 4 1
|Очеретная Людмила 1 1
|Тимошенко Александр 21 1
|Корнилов Станислав 2 1
|Дудоров Евгений 13 1
|Аверьянов Антон 23 1
|Квашенкина Ольга 58 1
|Копов Максим 4 1
|Чумаков Константин 2 1
|Чеха Владислав 1 1
|Федосеева Юлия 1 1
|Зубко Сергей 1 1
|Зубковский Павел 1 1
|Азаров Виталий 1 1
|Эмин Евгений 1 1
|Ладнушкин Максим 1 1
|Ворсин Александр 1 1
|Путин Владимир 3465 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 471 1
|Рогозин Дмитрий 104 1
|Овчинин Алексей 3 1
|Ситников Сергей 79 1
|Ефимов Альберт 43 1
|Кононов Алексей 3 1
|SCMP - South China Morning Post 36 1
|The Sun 28 1
|Ведомости 1506 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1147 1
|South China Morning Post 95 1
|Mashable 372 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.