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АФК Система Корпорация Робототехники Андроидная техника НПО FEDOR Final Experimental Demonstration Object Research Skybot F-850 робот-спасатель

АФК Система - Корпорация Робототехники - Андроидная техника НПО - FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research - Skybot F-850 - робот-спасатель

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.06.2026 Власти забрали себе права на российский ИИ-чиплет, аналог Nvidia 1
06.02.2026 Китай вырвался в лидеры мировой гонки гуманоидных роботов, заняв 80% рынка 1
22.10.2025 АО «НПО «Андроидная техника», вошедшее в состав АО «Корпорация Роботов», запустило центр подготовки ИИ-специалистов на территории Южного Урала 1
21.07.2025 Крупный российский производитель электроники купил 51% разработчика роботов 2
22.06.2023 Российский финтех-сервис привлечет через биржу 600 миллионов 1
02.09.2019 Для чего российский робот отправился на МКС 1
22.12.2017 Сбербанк поддержит разработчиков ПО для антропоморфного робота Федора 1
17.04.2017 Западные СМИ испугались российского космического робота, похожего на Терминатора. Видео 3
15.11.2016 РКК «Энергия» займется созданием космического робота-андроида 2

Публикаций - 9, упоминаний - 13

АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система - Корпорация Робототехники - Андроидная техника НПО 23 5
АФК Система - Корпорация Робототехники - Корпорация Роботов 31 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 241 2
СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД 14 1
Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ 1 1
Unitree Robotics 29 1
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 73 1
Leju Robot - Leju Robotics 6 1
ST IT - СТ АЙТИ - Сервайс Технолоджи Айти 20 1
Figure AI 5 1
Agility Robotics 5 1
X Corp - Twitter 2942 1
Yandex - Яндекс 9320 1
Intel Corporation 12858 1
AMD - Advanced Micro Devices 4687 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1707 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1498 1
Telegram Group 2976 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 1
China Mobile 437 1
Promobot - Промобот 168 1
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 29 1
Nvidia Corp 4061 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 155 1
Embodied 4 1
UBtech Robotics 19 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1803 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8971 2
Арикапитал УК 6 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 1
Tesla Motors 468 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 496 1
Альфа-Капитал УК 161 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Резонанс НПП 407 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 81 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1447 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4972 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5734 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3989 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1552 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 592 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3212 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7556 7
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10284 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23380 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16546 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4833 2
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2841 2
EMCCD - Electron Multiplication Charge Coupled Device - CCD - Charge Coupled Device - ПЗС-матрица - прибор с зарядовой связью 418 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 294 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11606 1
Autonomic computing - Автономные вычисления - Autonomic Systems - Автономные системы 146 1
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1226 1
Астрономия - Космос - Космороботы - роботы, приспособленные работать в космическом пространстве 61 1
Интерконнект 91 1
TPU - Tensor Processing Unit - Тензорный процессор - Тензорные исчисления 43 1
Электроника - Flip chip - метод перевернутого кристалла 17 1
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Робот-андроид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 175 1
Робототехника - Боевой робот - Военный робот - Робовоины 10 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9996 1
DDR - Double data rate 3104 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1203 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18284 1
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5029 1
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11902 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3622 1
IHS - Integrated heat spreader - Интегрированный теплоотвод 185 1
MarTech - LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента - CVM-маркетинг - Customer Value Management 133 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8867 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7792 1
Экзоскелет - Exoskeleton 114 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
Nvidia Blackwell 78 1
Nvidia Tesla GPU 198 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 280 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 647 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1378 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Nvidia Optimus 199 1
Бойко Алексей 143 2
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Суверов Сергей 8 1
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Абрамян Александр 4 1
Очеретная Людмила 1 1
Тимошенко Александр 21 1
Корнилов Станислав 2 1
Дудоров Евгений 13 1
Аверьянов Антон 23 1
Квашенкина Ольга 58 1
Копов Максим 4 1
Чумаков Константин 2 1
Чеха Владислав 1 1
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Зубко Сергей 1 1
Зубковский Павел 1 1
Азаров Виталий 1 1
Эмин Евгений 1 1
Ладнушкин Максим 1 1
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Путин Владимир 3465 1
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Овчинин Алексей 3 1
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Земля - планета Солнечной системы 10893 2
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 340 2
Тихий океан - Марианская впадина 11 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47904 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13851 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18308 2
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Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 385 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1018 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6725 1
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