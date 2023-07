«М.Видео-Эльдорадо»: спрос на консоли за полугодие вырос на 70%

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, оценила интерес к игровым консолям за первые шесть месяцев 2023 г. и составила рейтинг наиболее популярных «физических» версий игр. Спрос на консоли увеличился на 70% по сравнению с 2022 г., чаще всего россияне выбирают PlaySataion 5. Две трети приобретенных консольных игр пришлось на платформы PlayStation, в топе – God of War: Ragnarok. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Россияне продолжают активно интересоваться игровыми консолями. Драйвером является актуальное поколение PlayStation и Xbox, спрос на консоли не достиг своего рыночного потенциала. Увеличению продаж также способствует стабильная ситуация с ассортиментом и конкурентное ценообразование благодаря налаживанию цепочек поставок, а также глобальное преодоление кризиса полупроводников производителями. Так, по итогам первого полугодия 2023 г. штучные продажи актуальных консолей в «М.Видео-Эльдорадо» увеличились более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными традиционно являются модели с дисководом – PlaySataion 5 и Xbox Series X.

Среди других типов консолей сохраняется интерес к ретроконсолям, их продажи год к году оказались выше на треть. Одной из ключевых новинок стала консоль Steam Deck, ее продажи в «М.Видео-Эльдорадо» стартовали в январе 2023 г. – по итогам апреля-июня 2023 г. спрос оказался в 1,5 раза выше, чем в I квартале 2023 г.

В сегменте консольных видеоигр в первом полугодии порядка 50% штучных продаж пришлось на релизы для PlayStation 4, еще 25% составила доля изданий для PlayStation 5. Остальные 25% делят между собой практически поровну игры для консолей Xbox и гибридной Nintendo Switch. Самыми популярными играми на физических носителях в совокупных продажах «М.Видео-Эльдорадо» за январь-июнь 2023 г. стали God of War: Ragnarok, Cyberpunk 2077, Mortal Kombat 11: Ultimate, GTA V и Hogwarts Legacy. Наиболее востребованными новинками этого года оказались Hogwarts Legacy, Atomic Heart, Resident Evil 4, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Dead Space.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех-платформа «Директ кредит».

«М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендами, общий трафик компании составляет порядка 1,3 млрд контактов в год.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинами в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.