Разделы

Бизнес
|

СЕНЛА расскажет на CNews FORUM как сократить 23% затрат на разработку ПО и за 2 месяца масштабировать технологическую экспертизу

СЕНЛА расскажет на CNews FORUM как сократить 23% затрат на разработку ПО и за 2 месяца масштабировать технологическую экспертизу.

Конкуренция за экспертные кадры, риски оценки времени проектов и трудно прогнозируемые бюджетные издержки – это ключевые барьеры среднего и крупного бизнеса на пути к эффективной цифровой трансформации.

Приоритет СЕНЛА – помочь бизнесу в реализации выигрышных стратегий, предоставляя высококвалифицированные ресурсы для оперативного выполнения задач и снижения стоимости внедрения автоматизированных систем и новых бизнес-линий.

Проблемы, которые решает компания:

  • Длительный и нестабильный процесс стаффинга
  • Высокий риск неэффективного онбординга
  • Несбалансированность команд, и, как итог, низкая мотивация сотрудников
  • Отсутствие бэкапа ключевых кадров и системы передачи знаний
  • Риск потери специалистов без четкого плана карьерного развития
  • Нарушение корпоративных правил безопасности
  • Невозможность прогнозирования бюджетов.

С 2012 года СЕНЛА накопила внушительный опыт в проектном управлении, аналитике, проектировании, разработке и тестировании ПО. 700+ инженеров из 5 городов России реализовали более 350 проектов для таких компаний, как СберБанк, ВТБ, Альфа-Банк, Яндекс, ОТП Банк, МТС, S7, VK, Газпром нефть, Росгосстрах, АльфаСтрахование, Лига Ставок. Как результат, компания снизила стоимость цифровой трансформации в среднем на 23% в годовом выражении.

Замглавы Минэка Максим Колесников в интервью CNews — об экспорте российских ИИ-решений в страны БРИКС
Цифровизация

«Участие в форуме для нас – это возможность показать на реальных примерах среднего и крупного бизнеса, как реализовывать выверенный подход к ускорению цифровой трансформации с правильным партнером. В СЕНЛА мы предлагаем нашим клиентам не просто ИТ-аутсорсинг, а устойчивое технологическое развитие. Мы полагаемся исключительно на инвестиции в рост новых технологических кадров России, ежегодно обучая и подготавливая порядка 200 специалистов. Их знания и мотивация гарантируют качественную реализацию самых ответственных задач и непрерывность сервиса, позволяя эффективно интегрироваться в процессы наших корпоративных клиентов», – отмечает Игорь Данилов, генеральный директор компании «СЕНЛА».

На выставочном стенде в секции «Цифровая трансформация» эксперты СЕНЛА расскажут, как технологическая компания эффективно решает задачи уверенного роста бизнеса в рамках проектов разработки ПО.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

В России резко смягчили наказание за пиратство. Путин подписал изменения в УК РФ

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Власти хотят создать в России отдельное госведомство по кибербезопасности

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Америка за год потратит на развитие полупроводникового производства больше, чем за вместе взятые предыдущие 28 лет

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Бесплатные приложения для удаленного управления ПК со смартфона: выбор ZOOM

Обзор Acer TravelMate P6: серьезный ноутбук для серьезных задач

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024