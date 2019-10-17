Naumen внедрил комплексную цифровую платформу по управлению сервисными процессами в БК «Лига ставок»

Naumen завершил проект по внедрению решения Naumen Service Desk для автоматизации ИТ и сервисного обслуживания в российской букмекерской компании «Лига ставок». На основе единой цифровой платформы сегодня обеспечивается централизованная поддержка 3,5 тыс. сотрудников в 500 клубах компании в 120 городах России.

До внедрения комплексной платформы российского вендора Naumen у компании не было единого окна для приема заявок сотрудников и клиентов, учет и обработка поступающих запросов велась в разрозненных системах, не хватало инструментов для контроля качества поддержки клубов «Лиги ставок».

За счет создания единой точки контакта (службы Service Desk) сотрудникам БК «Лига ставок» доступна возможность формировать заявки, связанные не только с ИТ, но и с АХО, сервисами секретариата и рядом других внутренних служб компании. Помимо почты, сотрудники могут отправить заявку через личный кабинет или специальное мобильное приложение. Согласно данным статистики, на настоящий момент через личный кабинет регистрируется более половины обращений, остальные заявки поступают через электронную почту и по телефону.

В рамках проекта были автоматизировали не только основные процессы, такие как управление инцидентами и запросами на обслуживание, но и более продвинутые процессы: управления уровнем услуг и конфигурациями (CMDB), задачами и проблемами. По словам представителей Naumen, автоматизация на основе решения Naumen Service Desk значительно оптимизировала работу службы поддержки букмекерской компании: так, например, для ускорения обработки и исполнения запросов они стали доступны в одном интерфейсе в виде интерактивной доски для упрощения отслеживания состояния, очередности и приоритетов выполнения заявок; для решения заявок, которые влекут за собой доработку программных продуктов компании, был разработан специальный интеграционный модуль с системой Jira, который позволяет обмениваться данными по заявкам и актуальным статусам их исполнения; чтобы облегчить сбор данных об ИТ-оборудовании была реализована интеграция с системой управления конечными устройствами Ivanti Endpoint Manager в части синхронизации данных по конфигурационным единицам.

«Мы ведем системную работу по развитию букмекерской и спортивной индустрии России. Для того, чтобы сохранять лидерство в отрасли, компания должна уделять много внимания совершенствованию внутренних процессов. Внедрение Naumen Service Desk позволило создать эффективную единую службу поддержки и улучшило управление процессами на уровне всей филиальной сети компании, – отметил Евгений Гуреев, начальник отдела управления информационными технологиями БК "Лига ставок". – Профессиональная команда Naumen качественно выполнила все работы по проекту. Гибкость новой платформы позволит нам успешно проводить дальнейшие цифровые преобразования».

«Сегодня крупные компании, вставшие на путь трансформации, все чаще переходят на новую модель управления, – сказал Дмитрий Рубин, директор департамента систем автоматизации ИТ и процессов обслуживания Naumen. – Как показывает наш опыт, внедрение единой цифровой платформы позволяет компаниям с распределенной структурой не только реализовать комплексную автоматизацию ИТ и улучшить управление процессами, но и оптимизировать затраты до 50%».