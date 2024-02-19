«Лига Ставок» внедрила российскую систему по управлению клиентскими данными

«Лига Ставок» и ИT-компания HFLabs завершили проект, направленный на повышение качества клиентских данных. Теперь букмекер использует российское решение, чтобы оптимизировать процесс обслуживания клиентов. Об этом CNews сообщили представители HFLabs.

При онлайн-регистрации или обращении в офис клиенты «Лиги Ставок» предоставляют персональные данные. Из-за того, что раньше эти данные централизованно не проверялись на наличие дублей, некоторые клиенты потенциально могли иметь несколько аккаунтов. Чтобы исключить техническую возможность для этого, «Лига Ставок» внедрила систему класса Customer Data Integration (CDI) — «Единый клиент» от HFLabs. Он объединяет дубли и собирает данные о клиентах в эталонные записи.

Внедрение «Единого клиента» показало, что в базе букмекера присутствует некоторое количество клиентов с более чем одним аккаунтом. В настоящий момент регистрационные данные ежедневно сопоставляются с имеющимися во внутренних системах букмекера. В дальнейшем дедубликация будет происходить в режиме реального времени.

Благодаря отсутствию дублей, «Лига ставок» получила возможность повысить уровень персонализации и сделать клиентам предложения, максимально отвечающие их стилю игры.

«Реализация проекта с HFLabs позволила нам не только повысить качество обслуживания клиентов, но и поднять эффективность внутренних бизнес-процессов. Также использование отечественного поставщика ИT-решений позволяет нам не опасаться санкционных рисков, что особенно актуально в текущих геополитических условиях. А получение информации в онлайн-режиме позволяет компании предоставлять высокий уровень сервиса вновь зарегистрированным клиентам», — сказал Дмитрий Акимов, директор центра аналитики БК «Лига ставок».

«Сотрудничество с «Лигой ставок» — наш первый проект для букмекерского рынка, и мы погрузились в специфику этой отрасли. Например, букмекерам часто приходится иметь дело с неполными данными. Имея точную информацию о клиентах, компания сможет лучше понимать их предпочтения. А еще качественные клиентские данные помогают быстрее обслуживать пользователей. Когда человек пишет в чат-бот, оператор может сразу увидеть всю информацию о нем», — сказала Роза Литвинова, директор по проектам HFLabs.

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HFLabs — российская ИТ-компания. С 2005 г. создает программные продукты, с помощью которых бизнес получает точную информацию о своих клиентах. Продукты HFLabs обрабатывают и приводят в порядок базы людей, компаний и адресов с сотнями миллионов записей. Решения HFLabs используют крупные российские банки, страховые компании, телеком-операторы, ретейл и др.