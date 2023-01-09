«1С» и BSL запускают новый сервис автоматизации курьерской доставки

На рынок программного обеспечения курьерской доставки выходит новый игрок ООО «1С-БСЛ - совместное предприятие «Бизнес солюшинс лаб» (BSL) и фирмы «1С». Компания предложит возможности автоматизации клиентам, использующим собственных курьеров. Это позволит большому количеству предприятий сферы торговли повысить качество курьерских услуг, улучшить контроль за доставкой товаров и оптимизировать расходы на многие бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители «1С».

Сервис будет представлен на рынке в двух вариантах: «коробочного» (on-premise) решения с возможностью кастомизации и «облачного» (SaaS) продукта, ориентированного в первую очередь на предприятия малого и среднего бизнеса. В основу решений положен продукт BSL – логистическая платформа доставки, которая используется рядом крупных компаний России.

«Наши клиенты смогут заводить в систему собственных курьеров, создавать и распределять заказы, отслеживать местоположение курьеров и статус заказов, получать всю необходимую аналитику своих доставок. Партнёрство с крупным вендором позволит использовать экспертизу и партнерскую сеть "1С" для развития и продвижения продукта, который необходим бизнесам из сфер e-commerce, retail и foodtech», – сказал директор компании BSL Сергей Костин.

«Мы продолжаем наполнять экосистему “1С” новыми продуктами и сервисами. "1С-БСЛ" позволит российским компаниям, имеющим собственных курьеров, повысить качество их работы и оптимизировать операционные расходы. Планируем, что "облачное" решение в 2023 г. будет бесшовно интегрировано с другими продуктами “1С”», – отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

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Фирма «1С» – российский разработчик программного обеспечения для бизнеса, продуктами которого пользуются более 1,5 млн компаний в России и за рубежом. Предприятие основано в 1991 г.

«Бизнес солюшинс лаб» – продуктовая ИТ-компания полного цикла, специализирующаяся на создании комплексных цифровых решений для ритейла, e-commerce, логистики и ряда других индустрий. Компания основана в 2018 г.