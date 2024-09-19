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Представлена новая версия продукта RuBackup 2.2 с кратным ростом производительности и многопоточностью

Компания «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 2.2. Новый релиз продукта содержит улучшения производительности, новые модули и расширенные возможности для администрирования. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Разработчики в разы увеличили скорость восстановления из резервной копии, в добавление к увеличенной ранее скорости резервного копирования. Это подтверждается результатами тестирования, которые проходили на стенде одного из якорных заказчиков компании— крупного банка из списка топ-5 финансовых организаций. Теперь этот процесс происходит в восемь раз быстрее благодаря использованию многопоточного режима. Снижено потребление оперативной памяти клиентом RuBackup.

В новой версии RuBackup расширены возможности интеграции с различными типами хранилищ. Добавлена поддержка S3-хранилища TATLIN.OBJECT в качестве целевого места размещения резервных копий. Для обеспечения корпоративной безопасности реализована интеграция с централизованным хранилищем конфиденциальных данных HashiCorp Vault от компании HashiCorp, которое может использоваться для хранения данных учетных записей RuBackup.

Разработчики дополнили RuBackup несколькими новыми модулями резервного копирования и восстановления виртуальных машин, созданных на платформах KVM и «Базис.Dynamix» (версии 4.0.0). Изменения коснулись и модулей для работы с СУБД PostgreSQL и файловыми данными, реализована поддержка технологии аппаратных снимков логических томов на гибридных СХД TATLIN.UNIFIED, для модуля PostgreSQL реализована интеграция с HashiCorp Vault и поддержка СУБД Postgres Pro. Кроме того, усовершенствована поддержка платформ виртуализации с использованием новой версии ОС Astra Linux 1.8.1.

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Ряд усовершенствований претерпел веб-интерфейс для администрирования Tucana. В нем появились такие возможности, как вывод информации о состоянии приложения и клиентов; работа с динамическими группами пулов, стратегиями, ленточными библиотеками и накопителями; установка срока хранения для срочной резервной копии. С помощью обновленного веб-интерфейса Tucana можно управлять запросами на добавление и удаление правил глобального расписания, создавать, редактировать и удалять отчеты; пользователю также доступны гранулярное восстановление и удаление резервных копий, ведение журнала событий и отображение информации о ходе выполнения задач верификации.

«Мы рады представить заказчикам новую версию нашего продукта. Обеспечение безопасности данных является одним из главных вопросов для любого заказчика, которому мы уделяем особое внимание. Повышение производительности, возможности для интеграции, новые и усовершенствованные модули, новые функции и утилиты для администрирования RuBackup — существенно расширяют возможности хранения и защиты данных, дают большую гибкость и адаптивность к различным бизнес-потребностям, обеспечивают пользователям максимальную защиту и контроль резервного копирования и восстановления данных. В условиях импортозамещения мы, как разработчик, стремимся создать продукт, который смело можно сопоставить с ведущими зарубежными аналогами», — сказал Кирилл Вихровский, генеральный директор компании «РуБэкап».

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