«Сакура» 3.3 — усиление безопасности и новые интеграции

Компания «ИТ-Экспертиза» представила версию программного комплекса информационной безопасности (ПК ИБ) «Сакура» 3.3. Среди ключевых изменений – многофакторная аутентификация, интеграция с OpenV*N и почтовым сервером, безопасный доступ и управление секретами с поддержкой HashiCorp Vault. Об этом CNews сообщили представители компании «ИТ-Экспертиза».

Обновление направлено на усиление контроля доступа, расширение возможностей интеграции и улучшение пользовательского опыта.

Безопасность и аутентификация

Реализованная в «Сакура» 3.3 многофакторная аутентификация и подтверждение через мобильное приложение усиливает безопасный доступ к ИТ-инфраструктуре. Система включает профили MFA (многофакторной аутентификации), команды сценариев и интеграцию с разными LDAP-каталогами. Также добавлено безопасное управление секретами с поддержкой HashiCorp Vault и возможностью переключения между провайдерами хранения. Эта функциональность обеспечивает дополнительный уровень защиты критически важных данных и учетных записей.

Расширение интеграций

В данной версии реализована интеграция с популярным V*N-решением OpenV*N, что расширяет возможности контроля сетевого доступа. Добавлен новый тип внешней системы — почтовый сервер для отправки событий и уведомлений. Также улучшена обработка ответов в интеграции с SCCM и расширены способы сбора информации в интеграции с «КриптоПро NGate». Эти обновления позволяют организациям более гибко настраивать инфраструктуру безопасности и автоматизировать уведомления.

Оптимизация производительности

Улучшена производительность агентов для Windows, что особенно важно при работе на устройствах с ограниченными ресурсами. Добавлены алгоритмы автоматического определения домена при входе в систему, что упрощает администрирование в распределенных сетях.

Улучшение пользовательского интерфейса

В ПК ИБ «Сакура» 3.3 добавлена палитра команд (CommandPalette) с поддержкой быстрого доступа, истории и избранного, а также расширен набор горячих клавиш для удобства администраторов системы. В редакторе ролей реализован режим «Только для чтения» для снижения риска случайных изменений конфигурации.

«В версии 3.3 мы сосредоточились на трех ключевых направлениях: усиление безопасности через MFA и управление секретами, расширение экосистемы интеграций и улучшение пользовательского опыта. Эти изменения отражают потребности наших заказчиков в гибкой и удобной системе контроля и управления удаленными рабочими местами», — сказал Максим Ефремов, заместитель генерального директора по ИБ компании «ИТ-Экспертиза».