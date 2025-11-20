Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186050
ИКТ 14423
Организации 11188
Ведомства 1492
Ассоциации 1068
Технологии 3532
Системы 26394
Персоны 80198
География 2984
Статьи 1569
Пресса 1260
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 876

Девятайкин Владимир


СОБЫТИЯ


20.11.2025 Поддержка хранилища секретов Deckhouse Stronghold теперь доступна в RuBackup 1
08.07.2025 «Флант» выпустил бесплатную редакцию Deckhouse Stronghold для управления секретами 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Девятайкин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12778 1
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 511 1
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 119 1
DevOps - Development и Operations 1056 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4610 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1125 1
Россия - РФ - Российская федерация 155970 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10163 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401284, в очереди разбора - 732813.
Создано именных указателей - 186050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще