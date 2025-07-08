«Флант» выпустил бесплатную редакцию Deckhouse Stronghold для управления секретами

Компания «Флант» выпустила Deckhouse Stronghold Community Edition — бесплатную версию решения для безопасного управления корпоративными секретами. Это полноценная российская альтернатива HashiCorp Vault Community Edition. Об этом CNews сообщили представители «Флант».

Deckhouse Stronghold Community Edition предоставляет базовые функции для безопасного управления жизненным циклом секретов, доступные в HashiCorp Vault Community Edition: хранение, создание, доставка, отзыв и ротация. Поддерживаются популярные методы аутентификации (JWT, OIDC, Kubernetes, LDAP, Token) и Secret Engines (KV, Kubernetes, Database, SSH, PKI и др.). Решение работает с российскими операционными системами (РЕД ОС, РОСА Сервер, ALT Linux, Astra Linux Special Edition) и может разворачиваться в закрытых контурах, интегрируется с инструментами Infrastructure as Code, такими как Ansible и Terraform, что позволяет легко внедрять его в существующие DevOps-процессы. Также доступен удобный веб-интерфейс.

Функциональные возможности уровня Enterprise, такие как управление ролями (AppRole, OIDC/JWT Role) через веб-интерфейс, поддержка пространств имен, репликация данных, автоматическое создание резервных копий через API и аудит-логирование, остаются доступными только в коммерческих редакциях продукта. Такой подход позволяет организациям начать работу с базовой функциональностью и масштабировать решение по мере роста потребностей.

«С выпуском Deckhouse Stronghold Community Edition мы предлагаем инженерному сообществу доступное и современное решение для безопасного управления секретами. Это полноценный инструмент, разработанный в России, который полностью соответствует требованиям к отечественному программному обеспечению и уже включен в реестр Минцифры. Мы даем инженерам удобный инструмент и открываем путь к обратной связи, совместному развитию функциональности, а также честной поддержке продукта со стороны команды Deckhouse», — сказал Владимир Девятайкин, менеджер продукта Deckhouse Stronghold

Deckhouse Stronghold Community Edition доступен исключительно в составе Deckhouse Kubernetes Platform как в бесплатной, так и в коммерческих редакциях. В дальнейшем вендор планирует развивать функциональные возможности Deckhouse Stronghold Community Edition, а также открыть исходный код продукта.

Освоить базовые навыки работы с Deckhouse Stronghold поможет бесплатный видеокурс, доступный на платформе «Deckhouse Академия».