Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Флант» выпустил бесплатную редакцию Deckhouse Stronghold для управления секретами

Компания «Флант» выпустила Deckhouse Stronghold Community Edition — бесплатную версию решения для безопасного управления корпоративными секретами. Это полноценная российская альтернатива HashiCorp Vault Community Edition. Об этом CNews сообщили представители «Флант».

Deckhouse Stronghold Community Edition предоставляет базовые функции для безопасного управления жизненным циклом секретов, доступные в HashiCorp Vault Community Edition: хранение, создание, доставка, отзыв и ротация. Поддерживаются популярные методы аутентификации (JWT, OIDC, Kubernetes, LDAP, Token) и Secret Engines (KV, Kubernetes, Database, SSH, PKI и др.). Решение работает с российскими операционными системами (РЕД ОС, РОСА Сервер, ALT Linux, Astra Linux Special Edition) и может разворачиваться в закрытых контурах, интегрируется с инструментами Infrastructure as Code, такими как Ansible и Terraform, что позволяет легко внедрять его в существующие DevOps-процессы. Также доступен удобный веб-интерфейс.

Функциональные возможности уровня Enterprise, такие как управление ролями (AppRole, OIDC/JWT Role) через веб-интерфейс, поддержка пространств имен, репликация данных, автоматическое создание резервных копий через API и аудит-логирование, остаются доступными только в коммерческих редакциях продукта. Такой подход позволяет организациям начать работу с базовой функциональностью и масштабировать решение по мере роста потребностей.

«С выпуском Deckhouse Stronghold Community Edition мы предлагаем инженерному сообществу доступное и современное решение для безопасного управления секретами. Это полноценный инструмент, разработанный в России, который полностью соответствует требованиям к отечественному программному обеспечению и уже включен в реестр Минцифры. Мы даем инженерам удобный инструмент и открываем путь к обратной связи, совместному развитию функциональности, а также честной поддержке продукта со стороны команды Deckhouse», — сказал Владимир Девятайкин, менеджер продукта Deckhouse Stronghold

Бесплатная российская замена Active Directory упрощает переход на отечественное ПО
Безопасность

Deckhouse Stronghold Community Edition доступен исключительно в составе Deckhouse Kubernetes Platform как в бесплатной, так и в коммерческих редакциях. В дальнейшем вендор планирует развивать функциональные возможности Deckhouse Stronghold Community Edition, а также открыть исходный код продукта.

Освоить базовые навыки работы с Deckhouse Stronghold поможет бесплатный видеокурс, доступный на платформе «Deckhouse Академия».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как российские компании снижают риски зависимости от одного облачного провайдера?

Хакеры украли $140 млн со счетов Центробанка огромной страны. Доступ к админке обошелся в $5000

Исследование: как генИИ помогает улучшить клиентский сервис

Уволенным сотрудникам Microsoft начальство посоветовало излить душу ChatGPT и найти работу с помощью нейросетей

Александр Бессарабенко, Systeme Electric: Cтандартный ИИ-сервис распознает 7−9 фактов, а ИИ от Directum — порядка 13

ИТ-компании в 2025 году уволили 94 тысячи работников, чтобы дать работу ИИ

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби
Показать еще