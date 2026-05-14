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openSUSE SUSE Linux NeuVector

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.05.2026 Orion soft представила Nova Container Platform 7.6.0 1
10.12.2025 Рантайм-сканирование в Kubernetes: станут ли контейнеры безопаснее? 1
11.11.2025 Orion soft выпустил новую редакцию платформы контейнеризации – Nova AI 1
07.07.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг «Информационная безопасность российских платформ Kubernetes 2025» 1
04.06.2024 «Центр корпоративных решений» и Orion soft: Nova Container Platform – новая скорость новых решений 1
23.05.2023 Отечественный разработчик представил платформу для создания виртуального частного облака 1
31.01.2022 SUSE выпустила свободную платформу для обеспечения безопасности контейнеров NeuVector 1
10.12.2021 Гибридные облака и мульти-среды: как обеспечить единство управления и безопасность 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

openSUSE и организации, системы, технологии, персоны:

Orion soft - Орион софт - 315 4
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 3
Broadcom - VMware 2610 2
Microsoft Corporation 25775 2
Oracle Corporation 7074 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
ST SOFT - СТ СОФТ 4 1
Ростелеком 10948 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 1
Red Hat 1378 1
Canonical 221 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 1
Google LLC 12690 1
Flant - Флант 213 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 77 1
Технологии скоринга 8 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 1
Рантайм 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Дело ГК - ТрансКонтейнер 41 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 9
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 237 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 2
Управляемость - Manageability 2271 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
DevOps - Development и Operations 1240 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 2
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 354 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1077 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 430 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 1
Кибербезопасность - RBAC - role-based access control - role-based security - ролевая модель контроля доступа 73 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
Сервер приложений - Application server 357 1
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 90 5
openSUSE - SUSE Linux Rancher 25 3
Orion soft - StarVault 36 3
Huawei nova - Серия смартфона 115 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Боцман - Боцман клик 48 1
Linux OS 11533 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Microsoft Windows 16882 1
Microsoft Azure 1526 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 222 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 1
Red Hat OpenShift 169 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Docker - Платформа распределённых приложений 543 1
Broadcom - VMware vSphere 614 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 1
Intel Itanium 649 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 1
Amazon EKS - Amazon Elastic Kubernetes Service 11 1
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 224 1
Jenkins 58 1
Oracle Cloud VMware Solution 6 1
Google Kubernetes Engine - GKE 14 1
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 41 1
Apache Airflow 75 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 67 1
MLflow 24 1
Морарь Максим 25 1
Фикс Александр 13 1
Дудка Любовь 1 1
Болвачев Владимир 2 1
Главчев Владимир 21 1
Юдин Дмитрий 38 1
Лагутин Алексей 10 1
Гурзов Константин 19 1
Михайлов Михаил 11 1
Шуткин Николай 12 1
Минаев Андрей 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Германия - Федеративная Республика 13221 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Gartner - Гартнер 3658 1
Mordor Intelligence 35 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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