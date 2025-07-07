Представляем рейтинг, сравнивающий возможности обеспечения безопасности платформ Kubernetes. Специфика технологии контейнеризации требует особого подхода к обеспечению информационной безопасности — нельзя полагаться на классические методы защиты серверов, так как каждый элемент внутри контейнера может стать объектом атаки. Таким образом, необходимо обеспечить интегрированную комплексную защиту для защиты приложений и сред контейнеризации, защиту контейнеров во время их выполнения, а также регулярно сканировать образы на предмет отсутствия вредоносного кода и встроенных уязвимостей.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности — в разделе «Правила начисления баллов».

В ходе сравнения учитывались следующие критерии:

Наличие сертификата ФСТЭК Встроенная PKI инфраструктура Встроенное хранилище секретов на безвозмездной основе Встроенное хранилище секретов как платная опция Развертывание нод кластера в разных подсетях Встроенный сканер уязвимостей Настройки собственных security-политик через веб-интерфейс Встроенная система рекомендаций по улучшению уровня ИБ в кластере Kubernetes Создания отчетов о состоянии безопасности кластера в момент времени в формате PDF Встроенные модули DLP и WAF для защиты приложений и сред контейнеризации Встроенное SSO Двухфакторная аутентификация Лицензия на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации Лицензия ФСБ России на работу со средствами криптографической защиты информации (СКЗИ) Поддержка версий Kubernetes

Топ-5 Информационная безопасность платформ Kubernetes 2025 Место Компания Название платформы Kubernetes Итоговый рейтинг 1 Orion soft Nova Container Platform 335 2 Флант Deckhouse Kubernetes Platform 315 3 Группа Астра Боцман 315 4 МТС Web Services MWS Container Platform 295 5 Лаборатория Числитель Штурвал 255

Источник: CNewsMarket. Полная версия

Лидер рейтинга — платформа Nova Container Platform, вендора Orion Soft. В составе Nova Container Platform поставляется интегрированная комплексная платформа безопасности для сред контейнеризации, построенная на базе решения NeuVector, предоставляющая, в том числе, возможность написания собственных политик безопасности для уровня Kubernetes, запущенных приложений и трафика внутри Kubernetes. Помимо этого, в Nova встроено хранилище секретов, которое является единым центром аутентификации пользователей в платформе.

На втором-третьем месте находится компания «Флант» с платформой Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). В апреле текущего года DKP Certified Security Edition 1.67 успешно прошла вторые сертификационные испытания ФСТЭК России. В июне текущего года компания получила лицензию ФСБ России на работу с СКЗИ (единственная из списка участников).

© bloomua / Фотобанк Фотодженика Специфика технологии контейнеризации требует особого подхода к обеспечению информационной безопасности

У платформы контейнеризации «Боцман» в рейтинге по информационной безопасности Kubernetes одинаковое количество баллов с DKP. Продукт полностью соответствует российским стандартам информационной безопасности, присутствуют надежные механизмы изоляции, контроля целостности и конфигурации контейнеров, а также ролевая модель доступа.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов

Встроенная PKI инфраструктура

Встроенное хранилище секретов на безвозмездной основе

Встроенное хранилище секретов как платная опция

Развёртывания нод кластера в разных подсетях

Встроенный сканер

Настройки собственных security-политик через веб-интерфейс

Встроенная система рекомендаций по улучшению уровня ИБ в кластере Kubernetes

Создания отчётов о состоянии безопасности кластера в момент времени в формате PDF

Встроенные модули

Встроенное SSO

Двухфакторная аутентификация

Лицензия на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации

Лицензия

Наличие у продукта сертификата ФСТЭК

MWS Container PlatformВстроенная PKI инфраструктураВстроенное хранилище секретов на безвозмездной основеВстроенное хранилище секретов как платная опцияРазвёртывания нод кластера в разных подсетяхВстроенный сканер уязвимостей Настройки собственных security-политик через веб-интерфейсВстроенная система рекомендаций по улучшению уровня ИБ в кластере KubernetesСоздания отчётов о состоянии безопасности кластера в момент времени в формате PDFВстроенные модули DLP WAF для защиты приложений и сред контейнеризацииВстроенное SSOДвухфакторная аутентификацияЛицензия на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информацииЛицензия ФСБ России на работу со средствами криптографической защиты информации (СКЗИ)Наличие у продукта сертификата ФСТЭК 20 баллов за каждый пункт Поддержка версий Kubernetes 15 баллов за каждый пункт

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