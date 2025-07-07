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Обзор: Информационная безопасность платформ Kubernetes 2025

CNewsMarket опубликовал рейтинг «Информационная безопасность российских платформ Kubernetes 2025»

CNewsMarket углубляет анализ функциональных возможностей российских платформ Kubernetes — опубликован рейтинг по уровню обеспечения информационной безопасности при развертывании решений.

Представляем рейтинг, сравнивающий возможности обеспечения безопасности платформ Kubernetes. Специфика технологии контейнеризации требует особого подхода к обеспечению информационной безопасности — нельзя полагаться на классические методы защиты серверов, так как каждый элемент внутри контейнера может стать объектом атаки. Таким образом, необходимо обеспечить интегрированную комплексную защиту для защиты приложений и сред контейнеризации, защиту контейнеров во время их выполнения, а также регулярно сканировать образы на предмет отсутствия вредоносного кода и встроенных уязвимостей.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности — в разделе «Правила начисления баллов».

Информационная безопасность российских платформ Kubernetes 2025

Подробнее: обзор «Информационная безопасность российских платформ Kubernetes 2025»

335
315
315
295
255
195

180
135

135
110

Источник: ИТ-маркетплейс CNewsMarket, 2025 г.

В ходе сравнения учитывались следующие критерии:

  1. Наличие сертификата ФСТЭК
  2. Встроенная PKI инфраструктура
  3. Встроенное хранилище секретов на безвозмездной основе
  4. Встроенное хранилище секретов как платная опция
  5. Развертывание нод кластера в разных подсетях
  6. Встроенный сканер уязвимостей
  7. Настройки собственных security-политик через веб-интерфейс
  8. Встроенная система рекомендаций по улучшению уровня ИБ в кластере Kubernetes
  9. Создания отчетов о состоянии безопасности кластера в момент времени в формате PDF
  10. Встроенные модули DLP и WAF для защиты приложений и сред контейнеризации
  11. Встроенное SSO
  12. Двухфакторная аутентификация
  13. Лицензия на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации
  14. Лицензия ФСБ России на работу со средствами криптографической защиты информации (СКЗИ)
  15. Поддержка версий Kubernetes

Топ-5 Информационная безопасность платформ Kubernetes 2025

Место Компания Название платформы Kubernetes Итоговый рейтинг
1
Orion soft
Nova Container Platform
335
2
Флант
Deckhouse Kubernetes Platform
315
3
Группа Астра
Боцман
315
4
МТС Web Services
MWS Container Platform
295
5
Лаборатория Числитель
Штурвал
255

Источник: CNewsMarket. Полная версия

Лидер рейтинга — платформа Nova Container Platform, вендора Orion Soft. В составе Nova Container Platform поставляется интегрированная комплексная платформа безопасности для сред контейнеризации, построенная на базе решения NeuVector, предоставляющая, в том числе, возможность написания собственных политик безопасности для уровня Kubernetes, запущенных приложений и трафика внутри Kubernetes. Помимо этого, в Nova встроено хранилище секретов, которое является единым центром аутентификации пользователей в платформе.

На втором-третьем месте находится компания «Флант» с платформой Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). В апреле текущего года DKP Certified Security Edition 1.67 успешно прошла вторые сертификационные испытания ФСТЭК России. В июне текущего года компания получила лицензию ФСБ России на работу с СКЗИ (единственная из списка участников).

© bloomua / Фотобанк Фотодженика
Специфика технологии контейнеризации требует особого подхода к обеспечению информационной безопасности

У платформы контейнеризации «Боцман» в рейтинге по информационной безопасности Kubernetes одинаковое количество баллов с DKP. Продукт полностью соответствует российским стандартам информационной безопасности, присутствуют надежные механизмы изоляции, контроля целостности и конфигурации контейнеров, а также ролевая модель доступа.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов
MWS Container Platform
Встроенная PKI инфраструктура
Встроенное хранилище секретов на безвозмездной основе
Встроенное хранилище секретов как платная опция
Развёртывания нод кластера в разных подсетях
Встроенный сканер уязвимостей
Настройки собственных security-политик через веб-интерфейс
Встроенная система рекомендаций по улучшению уровня ИБ в кластере Kubernetes
Создания отчётов о состоянии безопасности кластера в момент времени в формате PDF
Встроенные модули DLP и WAF для защиты приложений и сред контейнеризации
Встроенное SSO
Двухфакторная аутентификация
Лицензия на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации
Лицензия ФСБ России на работу со средствами криптографической защиты информации (СКЗИ)
Наличие у продукта сертификата ФСТЭК
20 баллов за каждый пункт
Поддержка версий Kubernetes
15 баллов за каждый пункт

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой Kubernetes в теме письма.

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