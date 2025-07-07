CNewsMarket углубляет анализ функциональных возможностей российских платформ Kubernetes — опубликован рейтинг по уровню обеспечения информационной безопасности при развертывании решений.
Представляем рейтинг, сравнивающий возможности обеспечения безопасности платформ Kubernetes. Специфика технологии контейнеризации требует особого подхода к обеспечению информационной безопасности — нельзя полагаться на классические методы защиты серверов, так как каждый элемент внутри контейнера может стать объектом атаки. Таким образом, необходимо обеспечить интегрированную комплексную защиту для защиты приложений и сред контейнеризации, защиту контейнеров во время их выполнения, а также регулярно сканировать образы на предмет отсутствия вредоносного кода и встроенных уязвимостей.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности — в разделе «Правила начисления баллов».
В ходе сравнения учитывались следующие критерии:
- Наличие сертификата ФСТЭК
- Встроенная PKI инфраструктура
- Встроенное хранилище секретов на безвозмездной основе
- Встроенное хранилище секретов как платная опция
- Развертывание нод кластера в разных подсетях
- Встроенный сканер уязвимостей
- Настройки собственных security-политик через веб-интерфейс
- Встроенная система рекомендаций по улучшению уровня ИБ в кластере Kubernetes
- Создания отчетов о состоянии безопасности кластера в момент времени в формате PDF
- Встроенные модули DLP и WAF для защиты приложений и сред контейнеризации
- Встроенное SSO
- Двухфакторная аутентификация
- Лицензия на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации
- Лицензия ФСБ России на работу со средствами криптографической защиты информации (СКЗИ)
- Поддержка версий Kubernetes
Источник: CNewsMarket. Полная версия
Лидер рейтинга — платформа Nova Container Platform, вендора Orion Soft. В составе Nova Container Platform поставляется интегрированная комплексная платформа безопасности для сред контейнеризации, построенная на базе решения NeuVector, предоставляющая, в том числе, возможность написания собственных политик безопасности для уровня Kubernetes, запущенных приложений и трафика внутри Kubernetes. Помимо этого, в Nova встроено хранилище секретов, которое является единым центром аутентификации пользователей в платформе.
На втором-третьем месте находится компания «Флант» с платформой Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). В апреле текущего года DKP Certified Security Edition 1.67 успешно прошла вторые сертификационные испытания ФСТЭК России. В июне текущего года компания получила лицензию ФСБ России на работу с СКЗИ (единственная из списка участников).
У платформы контейнеризации «Боцман» в рейтинге по информационной безопасности Kubernetes одинаковое количество баллов с DKP. Продукт полностью соответствует российским стандартам информационной безопасности, присутствуют надежные механизмы изоляции, контроля целостности и конфигурации контейнеров, а также ролевая модель доступа.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
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