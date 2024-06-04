«Центр корпоративных решений» и Orion soft: Nova Container Platform – новая скорость новых решений

«Центр корпоративных решений» совместно с компанией Orion soft внедрили платформу контейнеризации Nova Container Platform для Корпоративного портала ЦКР. Платформа позволила сократить время запуска решения с нескольких месяцев до тридцати минут, а также повысить его отказоустойчивость и доступность. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

ЦКР помогает решать своим Клиентам различные задачи посредством цифровой трансформации, внедряя современные цифровые системы. Одной из недавних разработок Компании является Корпоративный портал на базе «Битрикс 24», который позволяет оптимизировать различные бизнес-процессы Клиентов.

Но, существующий технологический стек и подходы не были заточены под быстрое тиражирование решений, а процессы не давали вносить оперативные изменения и получать высокий уровень отказоустойчивости. Было принято решение внедрить технологии контейнеризации и осуществить переход всей ИТ-инфраструктуры Портала на платформу оркестрации Enterprise уровня, что позволило бы сократить TTM (время от начала разработки идеи до её конечной реализации, когда вы продаете ее клиенту). ЦКР рассматривал только российские решения, и выбор пал на платформу контейнеризации Nova Container Platform от Orion soft.

«Нам надо было не только внедрить платформу оркестрации, но и привнести клиенту новую технологию и подходы. Помимо контейнеризации самого Портала ЦКР и его переноса в кластеры Nova, мы реализовали интеграцию с корпоративным Active Directory компании, чтобы у команды ЦКР была возможность управлять пользователями внутри платформы через стандартные для себя подходы и инструменты. Проект в ЦКР был своего рода проверкой для нашей платформы, так как их требования в части безопасности, отказоустойчивости и масштабируемости действительно впечатляли», – сказал лидер продуктов Nova Container Platform и StarVault Orion soft Максим Морарь.

Уже пилотный проект показал, что обновленный корпоративный портал можно запустить в работу за 30 минут. Nova Container Platform интегрировали в ИТ-инфраструктуру компании и сделали ее доступнее за счет встроенных механизмов Kubernetes, которые повысили отказоустойчивость системы. Часть процессов была автоматизирована. Теперь для развертывания новых версий Портала требуется значительно меньше трудозатрат и ручных операций – это действительно позитивный эффект. В то же время поддержка операторов осталась необходимой, поэтому команда Orion soft провела обучение для сотрудников ЦКР по работе с Nova Console и NeuVector.

«Для нас данная технология новая, а мы в части изменений бываем консервативны. Переход от классической инфраструктуры к микросервисной – большой шаг в сторону современных ИТ-технологий. Мы были рады, когда за 30 минут наш Портал развернулся, при этом каждый сотрудник группы сопровождения и развития понимал, что именно в этот момент происходит и что ему нужно делать. Все реализуемое в рамках этого проекта – для нас в новинку и многому еще предстоит научиться, и это правда здорово, так как подобные проекты и новые знания двигают нас вперед», – сказала начальник отдела развития ИТ-инфраструктуры ЦКР Любовь Дудка.

В 2024 г. компания продолжит работать над проектом и планирует увеличить уровень и глубину автоматизации: «по кнопке» предоставлять преднастроенный, готовый к промышленной эксплуатации Портал со всеми интеграциями, а также внедрить практики безопасной разработки (DevSecOps) и перейти к модели GitOps, которая позволит автоматизировать процессы управления инфраструктурой и приложениями. Применение технологий контейнеризации и платформы оркестрации уже позволило ЦКР повысить уровень сервиса для клиентов компании. Будущее развитие поможет перевести услуги в новое инновационное качество.