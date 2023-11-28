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Платформа «Штурвал» прошла сертификацию CNCF по Kubernetes

Платформа является флагманским продуктом российского разработчика ПО «Лаборатории числитель». Присоединение к сообществу CNCF позволило подтвердить соответствие российского решения для контейнерной оркестрации лучшим мировым практикам. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории числитель».

«Лаборатория числитель» получила официальный международный статус серебряного участника и прошла сертификацию Certified Kubernetes Software Conformance. Флагманский продукт компании — платформа «Штурвал». Это on-premise решение для управления кластерами Kubernetes, позволяющее автоматизировать рутинные операции и организовать безопасную среду для разработки новых сервисов и быстрого вывода продуктов на рынок.

Для прохождения сертификации поставщикам решений необходимо предоставить результаты тестирования своего продукта на соответствие требованиям CNCF. Сертификация гарантирует, что продукт поддерживает требуемые API и версии Kubernetes. Для компаний, которые используют Kubernetes, это означает, что их приложения будут совместимы с сертифицированным CNCF-дистрибутивом.

Большинство ведущих мировых производителей корпоративного программного обеспечения и провайдеров облачных вычислений имеют сертифицированные предложения Kubernetes. Среди продуктов, сертифицированных CNCF по Kubernetes, — VMware Tanzu, Red Hat OpenShift, Rancher Kubernetes и др.

«Мы рады присоединиться к сообществу CNCF. Прохождение сертификации платформы «Штурвал» подтверждает, что наше решение соответствует мировым best practices по части Kubernetes. Команда «Лаборатории числитель» гарантирует стабильное развитие платформы в рамках Roadmap и вендорскую поддержку. Это позволяет компаниям-заказчикам выбирать надежную российскую платформу контейнерной оркестрации для разработки и запуска современных приложений, — отметил Александр Чистов, директор по продуктам «Лаборатории числитель».

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Cloud Native Computing Foundation (CNCF) — фонд открытого программного обеспечения. Это дочерняя компания Linux Foundation, которая нацелена на формирование сообщества разработчиков, конечных пользователей и поставщиков ИТ-решений, не зависящих от вендоров, для совместной работы над проектами с открытым исходным кодом.

«Лаборатория числитель» — российский разработчик программного обеспечения. На рынке с 2019 г. Специализируется на создании собственных продуктов в области контейнерных платформ, DevOps, облачных решений и мониторинга. Продукты компании помогают крупном бизнесу создавать гибкую надежную инфраструктуру и быстрее выводить на рынок новые сервисы.

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